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特殊兒視覺復能計畫助近600家庭　台大醫籲擴大參與院所續行

▲台大醫師表示，希望未來「特殊兒童及青少年視覺復能計畫」能持續推動、幫助更多中重症的孩童，並擴增參與計劃的醫院數量。（示意圖／Pixabay）
▲台大醫師表示，希望未來「特殊兒童及青少年視覺復能計畫」能持續推動、幫助更多中重症的孩童，並擴增參與計劃的醫院數量。（示意圖／Pixabay）

記者林志怡／台北報導

衛福部自2022年「特殊兒童及青少年視覺復能計畫」，1年期間觸及近600個家有特殊障礙孩童的家庭，其中近3成個案有中重度視覺障礙、計畫介入前超過5成並未被診斷出視覺障礙。不過本期計劃也即將於年底結束，對此台大醫師表示，希望未來計畫能持續推動、幫助更多中重症的孩童，並擴增參與計劃的醫院數量。

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衛福部自2022年起擴大辦理「特殊兒童及青少年視覺復能計畫」，台大醫院、與林口長庚、中醫大附醫、彰化基督教醫院、部立台東醫院等5家醫院一起扮演「視覺復能據點」的角色，台大醫院同時也作為「管理中心」。

台大醫院指出，中度、重度身心障礙的兒童與青少年比一般孩童更容易發生視覺問題，但因為本身障礙限制，這些孩子較難理解醫事人員的指令，更難接受近距離眼科儀器檢查或視覺復健，而家長因擔心孩子吵鬧或較長的檢查時間，也會對於帶孩子就醫感到卻步，因而沒能接觸到所需的就醫資源。

計畫經過1年的執行已將近尾聲，針對計畫執行成果，台大醫院表示，醫療團隊觸及近600個家庭，其中包括多重障礙、發展遲緩、罕見疾病、早產兒、自閉症、過動症等不同特質的孩子，其中近3成具有中重度視覺障礙，且在計畫介入前有逾5成並未被診斷出視覺障礙。

台大醫院表示，「特殊需求視覺中心」服務對象為懷疑有視覺問題、卻無法經由一般眼科門診，得到適當視覺功能評估的特殊需求孩童，其中台大醫院的特殊需求視覺中心設有獨立診檢及諮詢復能空間，也有多項可攜式眼科檢查儀器，盼更適當的評估特殊需求者的視覺能力與需求。

台大醫院眼科部主任王一中表示，雖2022年的「特殊兒童及青少年視覺復能計畫」即將於年底結束，但明年大概率持續性進行下一期，不過是否對於收案標準進行調整，以及當期經費多寡有待討論，也期待能夠擴大參與的醫院數量與收案範圍。

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