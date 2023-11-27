特殊兒視覺復能計畫助近600家庭　台大醫籲擴大參與院所續行

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台大醫院指出，中度、重度身心障礙的兒童與青少年比一般孩童更容易發生視覺問題，但因為本身障礙限制，這些孩子較難理解醫事人員的指令，更難接受近距離眼科儀器檢查或視覺復健，而家長因擔心孩子吵鬧或較長的檢查時間，也會對於帶孩子就醫感到卻步，因而沒能接觸到所需的就醫資源。
計畫經過1年的執行已將近尾聲，針對計畫執行成果，台大醫院表示，醫療團隊觸及近600個家庭，其中包括多重障礙、發展遲緩、罕見疾病、早產兒、自閉症、過動症等不同特質的孩子，其中近3成具有中重度視覺障礙，且在計畫介入前有逾5成並未被診斷出視覺障礙。
台大醫院表示，「特殊需求視覺中心」服務對象為懷疑有視覺問題、卻無法經由一般眼科門診，得到適當視覺功能評估的特殊需求孩童，其中台大醫院的特殊需求視覺中心設有獨立診檢及諮詢復能空間，也有多項可攜式眼科檢查儀器，盼更適當的評估特殊需求者的視覺能力與需求。
台大醫院眼科部主任王一中表示，雖2022年的「特殊兒童及青少年視覺復能計畫」即將於年底結束，但明年大概率持續性進行下一期，不過是否對於收案標準進行調整，以及當期經費多寡有待討論，也期待能夠擴大參與的醫院數量與收案範圍。