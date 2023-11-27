「侯康配」民調超車「柯盈配」　姚立明分析：深藍、韓粉歸隊

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賴清德競總辦公室今公布「選一個和你一樣好的人」第二支競選廣告，會後有媒體關切鏡新聞民調問題，並詢問民調顯示藍營有8成投國民黨總統參選人侯友宜，未來民眾黨總統參選人柯文哲是否會被邊緣？在女性支持度上，柯盈配則是低於兩陣營，在年齡支持度上，賴清德在45歲69歲落後於侯康配，這是否是警訊，該如何拉升？
對此，姚立明認為，藍營回歸是正常現象，過去2個月，侯、柯民調糾纏不清的主因是，侯一直沒辦法拿到藍營8成選票，反觀賴清德已拿到9成綠營選票，侯只拿到7成藍營選票，剩下15％至20％在柯那裡。
姚立明接續說，藍營近期展開整合，包括韓國瑜被提名為國民黨不分區立委，「戰鬥藍」領導人趙少康成為副手，深藍、韓粉慢慢歸隊，藍白一消一漲，侯支持度當然會逐漸上升，而柯失去10幾％藍營支持者，總分數上當然會掉下來，一來一回就差很多了，這是柯最近民調弱於侯的主因。
在女性支持度上，姚立明回應，柯文哲女性支持者少於其他參選人是長期現象，過去10個月民調皆是如此，主因很簡單，顯然有些女性選民，對柯過去歧視、不敬的說詞印象不佳，「這不是一天兩天的問題」，柯自2014年從政至今，近10年來講了不下20次不當言語，這點顯示在民調上非常合理。
針對各年齡層支持度，姚指出，賴清德過去在50歲以上的支持度遙遙領先，主因這群選民20年前便開始觀察、認識賴清德，一路看賴在立委、市長、行政院長、副總統任內的表現，且賴在期間幾乎沒有什麼變化、負面新聞，因此獲得許多人的肯定。
至於賴清德在年輕族群支持度低於柯文哲，他認為，20歲到29歲選民，在賴清德從政時還沒長大，不認識政治活動，不清楚賴過去做過什麼、適不適合擔任國家領袖，這群人較受柯文哲口語犀利、通俗吸引，因此重點在於如何讓年輕人認識賴清德所做所言，也努力讓賴的話語更貼近年輕人的耳朵。
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