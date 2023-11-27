謝謝榊原／榊原良行因恰恰結緣！台鋼領隊劉東洋：他是我人生導師
前兄弟象日籍教練榊原良行，曾經來台指導兄弟象「二代象」成員如：「恰恰」彭政閔、王金勇、陳瑞振、馮勝賢等，更打造三連霸王朝，尤其他跟「恰恰」的師徒感情很好，甚至2010年彭政閔千安儀式，他也看到恩師影片落淚，而兩人溝通需要翻譯，前中職宣推部主任、現任台鋼雄鷹領隊劉東洋就跟兩人私交甚密，劉東洋聽到「BARA桑」過世消息也十分難過，他說：「他是我人生導師」。
記者吳政紘/台北報導
很難形容「BARA桑」會是什麼樣的人，因為他在場上嚴格，私底下又像慈父般很溫柔，劉東洋提到當初跟榊原教練相識過程。
「當時是恰恰影片製作，我剛好有參與到，因此跟他結緣。」劉東洋說。
2010年8月22號的獅象之戰賽前，兄弟球團為了表彰 彭政閔 達成千安里程碑，特別製作了「不要告訴恰恰！」影片，其中榊原驚喜現身，讓彭政閔掉下男兒淚。
劉東洋是日本關西大學新聞研究所畢業，台日球界都是相當知名的人物，由於對於日本職棒更是相當熟悉，經由他幫忙翻譯，兄弟隊員也更能了解榊原教練的想法與苦心。
「我其實明年開幕戰還想邀請他來當貴賓.......」劉東洋說完有些惋惜。
劉東洋提到，榊原教練在他不管在人生各種階段都扮演重要角色，不管是要唸書、轉職等或是在當時邀請橫田久則教練、井端弘和教練等，都曾詢問過他的意見。
此外，他也從榊原教練身上學到不少人生哲理，「他很強調基本功，還有對事情的態度，不管是從球場、人生每一個小事，都要從基本做起，好好對待每一件事，自然會有很好的回饋。」
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