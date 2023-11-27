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黴漿菌肺炎全球延燒！醫示警「重症病例」恐增加　2族群要很小心

▲黴漿菌肺炎疫情在中國達到高峰，醫師提醒，未來嚴重疾病的罕見病例可能增加，尤其兒童和年輕人特別要注意。（示意圖／取自pexels）
▲黴漿菌肺炎疫情在中國達到高峰，醫師提醒，未來嚴重疾病的罕見病例可能增加，尤其兒童和年輕人特別要注意。（示意圖／取自pexels）

記者張志浩／綜合報導

中國大陸北方黴漿菌肺炎疫情達到高峰，台灣衛福部疾管署日前對大陸黴漿菌疫情連兩天示警，更宣佈實施「機場戒備」，重症科醫師黃軒表示，黴漿菌肺炎在丹麥、瑞典、韓國等個案數也都明顯上升，患者以兒童和年輕人為主，有8成住院患者年齡在1至12歲間，且嚴重疾病的罕見病例可能增加，而黴漿菌肺炎的流行，除了其本身潛伏期較長外，不外忽是全球「免疫負債」影響，民眾務必特別小心。

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黃軒指出，黴漿菌肺炎早在今（2023）年的4月開始就已經開始發現流行趨勢，2023年4月至9月，黴漿菌肺炎發生率從原本的0.7%大幅增加到4.12%，除了中國大陸的黴漿菌肺大爆發，許多國家從今年4月開始，也是紛紛有黴漿菌肺炎大爆發。

例如韓國今年的10月8日至10月14日，確診黴漿菌肺炎患者人數為90人，已經是前一年同期（27人）的3倍以上，到了10月初，患者人數激增至122人。目前在韓國，每週甚至約有100例黴漿菌肺炎新病例出現，且大多數患者是兒童和年輕人，韓國約有8成住院患者年齡在1歲至12歲之間。

▲（圖／記者張志浩攝）
▲黴漿菌的爆發，和口罩等防疫禁令解除後，民眾不再遵守防疫規範有關，病毒就容易爆發流行，把過去未流行的數量補回來釀成「免疫負債」。（圖／記者張志浩攝）
黃軒說明，黴漿菌像是樹懶一樣，一切都在慢慢發展，其生長時間緩慢（6小時），帶有1至3週的潛伏期，導致在人群中，所需的較長時間傳播間隔，需要較長的時間，才能慢慢傳開。且當防疫禁令解除，民眾不再遵守防疫規範，病毒就容易爆發流行，把過去未流行的數量補回來釀成「免疫負債」。

黃軒強調，這種病原體的再次出現可能會導致「嚴重疾病的罕見病例」增加，但目前還不清楚其是否會導致大規模的感染浪潮。全球性的監測數據表示，在 COVID-19 大流行期間，黴漿菌肺炎大量的下降，又再次大幅的出現，甚至比其它呼吸道病毒更為晚期才出現，這算是一種黴漿菌肺炎特現象。

高雄市立小港醫院感染內科主治醫師張科提醒，黴漿菌臨床表現和一般常見肺炎不同，一直發高燒、咳綠色痰的情況很少見，大多只會咳嗽，偶爾肌肉痠痛、拉肚子的情況，進而導致病人延誤就醫加重症狀。
提醒民眾，若在感染流感或病毒後，出現3至4禮拜的咳嗽，可能就是黴漿菌在作祟，應儘速就醫。

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