黃文益批智慧停車格不足　交通局明年再增設3千3百個

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黃文益表示，智慧停車格連結雲端大數據，民眾可透過手機APP即時掌握周邊停車空位資訊，不僅減少找尋車位時間，也改善都會區的交通壅塞問題，高雄市交通局預計格位周轉率可提升26.2%。此外，智慧停車格是自動開單及讓民眾現場與線上繳費，高雄市每年為此可節省300多萬張紙本停車單，有效降低碳排放。
黃文益也建議高市府考量民眾臨停的實際需求，應將智慧停車格的計費模式從5分鐘延長至10分鐘內離場不予計費。他強調，「科技始終來自人性，科技執法當然要更人性化」，此項政策確保民眾不會為省小錢違停，從而製造交通混亂或引發憾事，也較能提高停車格周轉率。此外，他也建議交通局應在智慧停車格中設置一定比例的充電樁，應對淨零碳排和電動車的發展趨勢。
交通局長張淑娟答詢指出，高雄的確還有再努力的空間，她坦言，設置智慧停車格會遭遇週邊居民的抗議，所以需要一段時間進行溝通，但確定明年會增設3千3百個智慧停車格。
另外，張淑娟表示，大部分有設置智慧停車格的縣市均採5分鐘內離場不與計費，未來會以實際資料再研議是否延長時間。她也提到，智慧停車充電樁的設計會面臨到充電樁與智慧停車柱位置不同側的問題，所以車輛緊鄰的路邊停車有安全疑慮需要再考量，目前高雄僅會針對立體停車場設置電動車充電樁。