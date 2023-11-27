NBA／Jokic狂砍39分準大三元力壓Wembanyama 金塊賞馬刺12連敗
陷入空前低潮的馬刺今(27)碰上衛冕軍金塊仍無法脫困，全場幾乎無力反抗，最多落後多達28分，終場120：132不敵金塊，馬刺苦吞12連敗，戰績3勝14敗，在西區墊底。
記者廖聿偉/綜合報導
Victor Wembanyama和Nikola Jokic上演精采對決，Wembanyama攻下22分、11籃板、6抄截和4阻攻，成為史上第4名單場能達到此數據的菜鳥，且只上場不到30分鐘，是史上唯一；而Jokic則狂砍39分、11籃板和9助攻，繳出準大三元成績單。
馬刺已連續輸了12場，創下隊史第三長的連敗紀錄，1988-89球季曾吞下13連敗，上季則苦吞16連敗。
金塊Michael Porter Jr.攻下25分，Reggie Jackson也進帳20分，成功守護丹佛主場，金塊本季戰績8勝0敗，與過去5場客場輸了4場，表現有不小落差。
金塊主帥Michael Malone表示，「前幾場遇到一些低潮，我們做了一些陣容上的改變，包括把DeAndre Jordan放到板凳上。」DeAndre Jordan此役上陣12分鐘，3投3中，進帳6分、5籃板。