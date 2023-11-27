高以翔猝死釀悲劇！林志玲墜馬、Selina燒傷 跨生死關卡運勢更旺
男星高以翔2019年在大陸錄製運動競賽型節目時猝逝，留下無限遺憾，至今已經滿4年，父親也相繼離世，讓高以翔的哥哥高宇橋相當悲痛，其實明星工作風險頗高，當年林志玲、Selina赴大陸拍廣告、演戲，結果差點喪命，最後都以醫療包機返台治療，所幸走過生死關卡，她們都以正面態度積極復健，如今相繼結婚生子，都升格當了媽媽，過著幸福的日子。
記者江芷稜／綜合報導
林志玲2005年在大連拍廣告，原本應該奔馳在草原的馬匹，突然失控衝向森林，她當機立斷決定跳下來，斷了6根肋骨，身體無法動彈，後來花費300萬元搭乘醫療專機返台治療，她後來出書談到墜馬意外，若非當下決定跳開，可能就會喪命，「因為我知道如果被牠帶進森林，我可能會體無完膚」。但她沒有責怪廣告商或提出高額賠償，以包容心態感恩能撿回一命。
而Selina（任家萱）2010年在上海拍攝電視劇《我和春天有個約會》時，遭遇爆破意外，造成全身54%面積嚴重燒傷，傷勢相當嚴重，花費200萬元搭乘醫療包機直飛返台，走上漫長艱辛的復健之路，如今已能主持、唱歌正常生活，Selina今年懷孕生子，順利升格當媽媽。
經歷過生死關卡，林志玲與Selina都努力積極復健，重新恢復正常生活，儘管當時陪伴的另一半都已不在身邊，但她們以充滿感恩的心態面對病痛，選擇寬容不責怪他人，正面樂觀的心態鼓舞了粉絲，也帶旺自己的運勢，遭遇人生重大難關後演藝事業反而更好。
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