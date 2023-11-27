高以翔走4年了！「真人肯尼」曾和林志玲滾床、演好萊塢商業大片
高以翔2019年11月27日凌晨在大陸錄影摔倒昏迷，不幸猝逝，死因為心因性猝死，當年他才35歲，五官俊帥、身材精實，不僅是公認的台灣男神級藝人，更多次入選全球百大帥哥，出眾外型獲得不少偶像劇演出機會，曾替芭比娃娃男友「肯尼」配音，2013年還進軍好萊塢拍片，高以翔生前赴大陸發展，與林志玲拍過床戲，2016年以電視劇《遇見王瀝川》爆紅，受封「新國民老公」，當年意外發生後，不少大陸粉絲紛紛替偶像祈禱，盼他能安然度過這次危機，但卻事與願違。
記者楊穎軒／綜合報導
由於天生的高富帥形象，高以翔戲劇角色多侷限於公子哥，2013年他演出改編經典日劇《101次求婚》的同名電影，劇中飾演女主角林志玲的前男友，戲中兩人有纏綿床戲，無奈因為劇情順暢度被導演剪光，該片在大陸上映一個多月票房高達12億元台幣，讓高以翔初踏大陸市場就拿下亮眼成績。
雖然在《101次求婚》只演男二，但高以翔出色的外表已獲得許多大陸觀眾注意，2016年7月由他擔綱男主角的連續劇《遇見王瀝川》在大陸播映，劇中他飾演一腳裝有義肢的室內設計師，與女主角焦俊豔有多場感情戲，劇播出後高以翔人氣暴漲，不僅外出被粉絲直呼「老公」示愛，到機場時粉絲人數多到還須動用保安護送，身價和之前相比已經不可同日而語。
除了《101次求婚》、《遇見王瀝川》，高以翔曾演出好萊塢電影《天使聖物：骸骨之城》，幫動畫片《玩具總動員3》「肯尼」擔任中文配音，台劇作品有《愛情魔髮師》、《戀愛女王》、《我要變成硬柿子》、《鬥牛，要不要》、《桃花小妹》、《我的排隊情人》等，如今只能以作品懷念這位大男孩。
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