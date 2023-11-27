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趙正平撂人片場押走女演員　遭導演封殺2年沒工作「看1次打1次」

▲趙正平過去是戲劇製作，當年因撂人從片場帶走女演員，遭對方導演封殺2年沒工作，還遭放話「看1次打1次」。（圖／中天提供）
▲趙正平過去是戲劇製作，當年因撂人從片場帶走女演員，遭對方導演封殺2年沒工作，還遭放話「看1次打1次」。（圖／中天提供）

記者黃盈容/綜合報導

55歲男星趙正平演藝圈出道前曾從事戲劇製作等幕後工作，螢幕上常大小聲飆髒話製造不少「笑果」，但一向氣勢逼人的趙正平，其實也曾有被封殺的低潮期。他上中天《小明星大跟班》透露，過去因撂7、8人到片場帶走軋戲的女主角，得罪該劇組的導演，慘遭封殺2年沒工作邀約，導演還放話：「你這個人永不錄用，看一次打一次！」

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趙正平回憶當年得罪導演遭同業封殺的往事，因他手上的戲劇女主角剛好同時接2部戲，應該要到他們劇組拍攝時，人卻還在卡上一個劇組，他說：「女主角軋戲很正常，所以我們會把時間分配清楚，但那次不小心軋到當天。」

他因知道對方劇組製片的人品，所以提前先打給女星經紀人問進度，「但經紀人支支吾吾，一聽就知道完蛋，我馬上帶個7、8個同事過去，還跟他們講『今天可能會打起來』。」

這段片場祕辛讓在場來賓聽得很緊張，趙正平接著說：「我一進去，製片應該跑掉了，導演一喊卡，我馬上衝過去講『女主角現在要跟我走』，導演惡狠狠地看著我說『這鏡頭拍完人就給你』。」

當下雖順利解決問題。但事件過後，趙正平卻將近2年沒工作邀約，他嘆：「我從來沒有這樣過，我打給同業，就被酸『你不是很屌嗎？還帶人去押人，給人家難堪，導演講了，你這個人永不錄用，看一次打一次』！」


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