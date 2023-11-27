腦麻童視覺損傷「視而不見」　經治療「能找爸媽」母落淚

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李小弟的媽媽坦言，剛聽聞噩耗，她抱著孩子到陽光下，李小弟直直的看著太陽、沒有像一般人那樣躲避強光，那一刻「滿沮喪的」，而醫師告訴他們，這種情況沒有立即有效的療法，只能隨著孩子成長、神經發展，等待有沒有機會改善。
後來李小弟每年都會進行視覺電位檢查，媽媽說，每一年都很期待，但收到報告時都很傷害，因為很長一段時間裡，檢查結果始終都是沒有波形、孩子的腦部還是接收不到視覺的訊號，但她和李小弟的爸爸、哥哥都很堅持，要常常對弟弟說「你看」，提醒孩子他還有一雙眼睛、是用來看東西的。
媽媽說，腦性麻痺的孩子肢體不那麼完善，普通孩子順其自然發展出來的東西，腦性麻痺的孩子需要不斷不斷練習，即使沒辦法做很好，還是會努力去做，他們有勇敢的靈魂、卻被身體框架著，她覺得孩子視覺不能突破，就不能去看這個世界的美好，所以始終堅持要帶著孩子一關一關的突破。
此外，李小弟的媽媽也說，孩子一開始需要仰賴鼻胃管進食，後來努力練習嘴巴，現在已經取下鼻胃管、可以吃東西，近期檢查的時候，醫師告訴他們檢查結果出現波形，弟弟的腦部有反應、可以接到訊號時，「我推著他到一樓吹吹風，在馬路邊哭了10分鐘。」
媽媽坦言，他們一直以來只能透過大大小小的刺激來嘗試喚醒李小弟的視能，但也不清楚方法對不對，只能用自己覺得也許可以嘗試的方式去做，一直到計畫介入才有了方向、檢查結果也對他們打了強心針。
李小弟的媽媽說，大家都會對家長說辛苦了，但因為沒有經歷過，沒有人能真正理解這一路有多辛苦，經過復能治療，孩子開始會眼神注視著爸爸，平常也開始會尋找爸爸、媽媽，為了看爸爸在哪、在做什麼，頭願意去轉動，問他哥哥在哪裡，也可以把頭轉向哥哥，「雖然走很慢，但總會走到，你相信他，總有機會完成，如果我們自己都不相信他能完成，那他可能就這樣了。」