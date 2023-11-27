吳欣盈任副手是否向家族募款？柯文哲：沒拿過郭董、吳欣盈的錢

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柯文哲強調，民眾黨沒有拿過吳欣盈或是郭台銘的錢，「我們真的窮人黨」；柯文哲說，如果郭台銘有給高虹安，那是另外的，至少中央黨部、競選總部沒有，到現在為止沒有，以後我不敢講。
柯文哲會後被問及名嘴溫朗東爆料吳欣盈在英國有6.6億房產，要把吳往財團方向去打，柯文哲回應，人沒法選擇父母，每個人有每個人出生背景，重點是這個人在社會上做什麼事情，據我所知，她以前也去南非看過愛滋寶寶，或是去柬埔寨做公益事業，人沒辦法選擇父母，沒辦法控制出身，重點是看她後來自己可以努力的範圍做了哪些事。
至於是否之後希望向吳欣盈募款？因為之前吳擔任不分區時，只有責任捐，柯文哲則說，要募款還是小額捐款，到現在為止，這場總統大選還沒辦募款餐會，但選舉還是要花點錢，最近要開始舉辦募款專案，選舉還是要用小額募款，錢不要花太多，建立比較正面陽光選舉。
而面對前立委郭正亮喊話不能一直用網路選舉，柯文哲說，每個政黨有優缺點，傳統陸戰太耗錢，就不是強項，優點要儘量發揮，缺點要收到最小
另被問及昨天在民眾黨的活動中提及的「酒店說」被外界批評失言，柯文哲笑笑表示，如果按照數據，相信台北市很多酒店是談生意，發現假日很明顯生意量下降，所以北市上班時間只是當作做生意的地方；對於外界的批評他說「不要緊，大家不喜歡聽太直接的話」。
媒體追問，國民黨總統參選人侯友宜有罵柯文哲「不要臉」，柯文哲說，「不要緊，這應該會說他失言吧」。
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