足球／梅西人設大崩壞！前球星指真實性格浮現：自以為高人一等
阿根廷球王梅西（Lionel Messi）形象恐崩壞！近日遭巴西八卦媒體《Direto do Miolo》爆料出現婚姻危機，疑與阿根廷30歲女記者Sofia Martinez不倫戀。除此之外，前法甲巴黎聖日耳曼球星Jerome Rothen也說：「梅西自從贏得世界盃冠軍後行為變了很多，浮現出最真實一面。」
記者路皓惟/綜合報導
生涯榮獲八座金球獎的梅西，在2022年世界盃率領阿根廷走向世界之顛，贏得他生涯中最渴望的大力神盃，今年他離開效力2年的巴黎聖日耳曼，轉戰美國職業足球大聯盟（MLS）的邁阿密國際，並幫助這支新東家贏得聯盟盃冠軍，梅西個人收穫生涯第44個冠軍盃。
Rothen指出，自從世界盃奪冠之後，梅西已經多次被指控在場上失去冷靜，「每當對手在場上對抗時，這位阿根廷球王就是拿『世界盃冠軍』頭銜來貶低對手、看不起那些低他一等的球員。」
Rothen表示：「梅西曾經有著良好的形象，但現在他已經變了，他的真實個性浮現出來，今天你甚至不能碰他，還會拿世界盃冠軍出來，阿根廷人就是這樣，常常會在別人面前感覺高人一等。」
Rothen認為，梅西不配獲得2023年金球獎，並指帶領英超曼城實現三冠王成就的「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）才該是真正的得主，「這很可恥！在我眼中，Haaland才是金球獎得主，基本上沒有任何標準可以說明梅西是第一名，即便贏得世界盃又如何？不然只拿這個來比較。」
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