趙少康爆侯友宜救過弟弟 民進黨諷：不只喬黑道也會喬選舉
國民黨副總統參選人趙少康爆料，其胞弟趙少威多年前曾在澳門遭黑道持槍挾持，請時任桃園縣長朱立倫聯絡當時的桃園縣警察局長侯友宜處理，對此，民進黨發言人卓冠廷今（27）日質疑，侯友宜曾在新北市議會宣示「這輩子與黑道勢不兩立」，但趙少康證實侯友宜和黑道有溝通管道，且擅長跟黑道喬事情，「侯友宜有義務要講清楚」；此外，卓批評，侯友宜不僅擅長喬黑道，還曾被質疑用500萬搓圓仔湯喬選舉，黑白亂喬一通，侯友宜顯然是國民黨「黑白郎君」。
記者陳佩君／台北報導
卓冠廷表示，國民黨終於不演了，侯友宜副手趙少康直接證實侯友宜過去與黑道往來甚密，有特殊管道替朋友喬黑道，也暴露出部分人士長期把警察當成施壓的工具；他說，侯友宜是否私了刑案，而非偵辦案件，非常需要釐清，「請侯友宜與時任桃園縣長的朱立倫出面說清楚」。
卓冠廷指出，侯友宜不只很會「喬黑道」，也很會「喬選舉」，包括被踢爆在上班時間於新北市政府違反行政不中立喬國民黨的立委提名，甚至媒體人羅友志曾爆料，過去遭侯友宜以500萬喬不選議員。
卓冠廷強調，今年新北槍擊頻傳，民進黨議員在議會質詢侯友宜，能不能去跟黑道「喬」，別再有槍擊案？侯友宜瞬間變臉反擊「我跟黑道勢不兩立，不要誣衊我！」，一再表示自己「這輩子與黑道勢不兩立」、「我從來沒有跟黑道喬過什麼事」，但矛盾的是，侯友宜也曾誇口宣示反黑金復辟，結果現在整天跟地方牛鬼神蛇綁在一起，甚至縱容涉曾貪的議長及縣長，演得那麼辛苦，結果被趙少康戳破，實在難堪。