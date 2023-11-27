《英雄聯盟》PCS賽區重磅消息！日本LJL正式併入 2024新賽制出爐
LOL《英雄聯盟》電競太平洋賽區（PCS）稍早宣布重大消息，繼2023年將大洋洲賽區（LCO）併入聯賽共同進行季後賽後，Riot 表示，2024春夏季賽，日本 LJL 賽區也會納入 PCS ，屆時賽季開打後，LJL 日本國內賽季會繼續進行，而例行賽前三名戰隊則會參與 PCS 的季後賽，3個賽區共11支戰隊，將同場爭奪季中邀請賽、世界賽等國際賽名額。
記者張志浩／綜合報導
PCS表示，為了打造整合的太平洋地區聯賽，營造全球《英雄聯盟》電競生態體系的強大勢力，希望給戰隊機會，考驗他們在對上泛區域強大的競爭對手時，能提升職業戰隊水準之餘，也能改飯䅰斯的關戰體驗，營造出更多變的對戰組合，因此將選擇將 LJL 也併入 PCS。
在合併事宜確認後，未來 LJL 選手也具有 PCS 聯盟選手資格，意即日本選手可加入任何 PCS 聯賽體系內隊伍，不再被視為外來選手，不過在 LJL 的規範中，LJL 陣容仍至少要有3名日籍選手，並繼續在日本國內聯賽拼戰， LJL 最後前三強戰隊，會成為 PCS 季後賽種子隊，一同參與季後賽。
季後賽賽制部分，如同2023賽季，LCO 加入PCS生態體系聯賽，PCS 有6席名額、 LCO 為2席，第一階段戰隊分為 A 組和 B 組，採雙敗淘汰賽制，勝隊晉級，敗隊繼續在敗部組背水一戰，第一階段共會有兩支隊伍晉級，第二階段開始剩餘的6個戰隊繼續進行雙敗淘汰賽制，春季季賽排名第一的戰隊可參加季中邀請賽（MSI），而夏季季賽的前兩強戰隊即可晉級世界大賽。