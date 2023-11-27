綠稱侯友宜是喬事「黑白郎君」！侯辦反批：賴清德才是黑金昏君
民進黨發言人卓冠廷今（27）日質疑，過去國民黨總統參選人侯友宜稱自己「這輩子與黑道勢不兩立」，不過，其副手趙少康卻證實了侯友宜和黑道有溝通管道，「而且擅長跟黑道喬事情」。對此，侯辦回擊，民進黨根本是「顛倒黑白」，所指控的「搓圓仔湯」喬選舉的案子，地檢署都已經不起訴確定。
記者林怡昕／台北報導
侯辦直指，侯友宜畢生打擊黑幫暴力有目共睹，與民進黨執政下跟黑金勾結，貪腐弊案叢生，形成強烈對比，賴清德身為副總統、民進黨主席就是共犯結構且難辭其咎，賴清德儼然就是個是「黑金昏君」，無怪乎有超過六成民意希望政黨輪替，要下架民進黨。
侯辦表示，請民進黨、賴清德站出來說明，台南接連爆發88槍擊案，讓純樸善良的府城，出現重大治安隱憂，牽扯出的龐大光電利益，更是建立在農漁民的痛苦之上，還有正副議長賄選案、爐渣案、台南市府高官收賄、喝花酒，種種的不滿更讓昨天3萬台南鄉親決定到場力挺侯友宜、趙少康。
侯辦指出，侯友宜已經承諾，當選就成立新的特偵組，把民進黨過去的貪贓枉法案件逐一清查，未來無論任何政黨、任何關係背景侯友宜都辦，讓貪腐下台，打造一個清廉的政府。請問賴清德要不要跟進？還是決定放任黨內派系繼續寄生台灣，蠶食鯨吞國家利益。