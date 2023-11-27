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阿虎得罪攝影被封殺7年！吳宗憲秒猜中是這節目　送他「等死」2字

▲阿虎因聊天被某諧星擺一道，得罪攝影師，被節目封殺了7年。吳宗憲猜到是《綜藝玩很大》，送阿虎「等死」2字。（圖／中天提供）
▲阿虎因聊天被某諧星擺一道，得罪攝影師，被節目封殺了7年。吳宗憲猜到是《綜藝玩很大》，送阿虎「等死」2字。（圖／中天提供）

記者黃盈容/綜合報導

諧星阿虎演藝路平平，衰事卻不少；砸60萬拍YT竟只有66人觀看，花8800元BLACKPINK的票卻錯過進場時間，沒看成演唱會。他上中天綜合台《小明星大跟班》因被人陰得罪攝影師，遭節目封殺7年，主持人吳宗憲一聽就猜到他是被《綜藝玩很大》封殺，還直說；「我2個字送你，『等死』，反正7年沒來也習慣了吧。」

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阿虎上節目暢談主題「完蛋啦！惹到不該惹的人」，提到因得罪攝影師被外景節目冷凍7年，他娓娓道來經過：「上節目被一個攝影師兇，因為還不認識，但錄到最後一天，跟攝影師變友好，之後我跟一個諧星去錄影，他問我錄得怎樣？我就把碰到攝影師的事告訴他，但我還是有說這個回憶很棒。」

▲吳宗憲笑虧阿虎。
▲吳宗憲笑虧阿虎被《綜藝玩很大》封殺，只有「等死」。（圖／中天提供）
誰知道他講完，那位諧星突然指著旁邊的人說：「你說幹譙你、你很討厭的攝影師是這個嗎」？阿虎直呼「我被擺了一道！」吳宗憲認為對方的行為有些過份，同時也猜想對方可能是想上節目，阿虎則無奈回應：「反正從那天開始，我大概7年都沒有去過這個節目。」

此話一出，吳宗憲立馬知道答案：「那是《玩很大》沒錯，我2個字送你，『等死』，反正7年沒來也習慣了吧。」

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