聰明控血脂！壞膽固醇多低快看新指引　做好6件事護血管

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根據以往的大型臨床研究，降低血液中的壞膽固醇，可有效延緩血管動脈硬化的惡化，因此壞膽固醇是追蹤心血管疾病的重要指標，而壞膽固醇的正常值雖為小於130mg/dL，但根據2022年中華民國血脂及動脈硬化學會發表的高血脂治療指引，其目標值應依據每人心血管疾病的風險不同而不同。
李浩維說明，心血管疾病危險因子包括高血壓 、抽菸、代謝症候群、心血管疾病家族史、年齡（男性大於45歲，女性大於55歲）和過低的好膽固醇（男性低於40mg/dl，女性低於50mg/dl），若將這些危險因子考慮進去，壞膽固醇控制目標應為：
1. 0項危險因子：低於160mg/dL。
2. 1項危險因子：低於130mg/dL。
3. 多於2項(含)危險因子：低於115mg/dL。
4. 合併糖尿病、慢性腎病或壞脂膽固醇大於190 mg/dL：低於100 mg/dL。
5. 有心血管疾病：低於70 mg/dL
6. 同時有心血管疾病和糖尿病：低於55 mg/dL。
李浩維表示，血脂正常不代表壞膽固醇的數值也正常，且即使壞膽固醇的數值在正常範圍內，也未必達到建議標準，還是需要透過醫師綜合評估並給予建議。
若要降低壞膽固醇，李浩維建議，可以先調整生活習慣（包括戒菸、運動和健康飲食等），若3至6個月後仍無法達標，應考慮使用藥物，特定族群如心肌梗塞或曾做心導管手術者，更建議盡早用藥。目前一線用藥為statins類口服藥，效果很好，但少數服用後會有肌肉疼痛或肝功能上升的情況，如有疑似情形，應盡速回診與醫師討論。
🟡控制壞膽固醇注意事項：
📍戒菸，減重。
📍節制飲酒，適度運動。
📍飲食增加纖維攝取，減少油炸食物。
📍少吃膽固醇含量高的食物，例如肥肉、內臟、蟹黃、蝦卵、魚卵等。
📍烹調用油應多選用單元不飽和脂肪酸含量高者，例如橄欖油、芥花油、菜籽油等，少用飽和脂肪酸含量高者，例如豬油、 牛油、奶油、棕櫚油、椰子油等。
📍若調整生活習慣3到6月仍無法達標，應考慮用藥。