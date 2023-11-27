高中學歷轉助理工程師月薪飆到5萬！他求問為何科技業很敢給薪水

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該文一出，引發網友熱議，「因為科技業賺得多當然給得起那麼多錢賺得少的產業當然就給得少」、「台灣以科技島立足於世界 其他行業賺得有科技業多嗎」、「科技業敢給的另一個原因是競爭對手多」、「說真的不是每家都這麼敢給之前做某家助工每天上班固定12小時做一堆雜事實拿才31k」、「科技業基本都保14個月之前待過服務業根本沒有年終」，還有網友直白點出高薪原因「主要是你朋友的功勞面子大」。
據1111人力銀行調查顯示，有高達8成7的企業在今年第4季開缺搶人，創下10年來同時期的新高，徵才原因是補足流失人力66.6%、例行性徵才31.1%、業務量增加24.3%、配合旺季需求13.8%以及提前搶才8.7%。
目前1111人力銀行資料庫顯示的「助理工程師」一職，就有高達1萬8千多筆相關工作機會，產業分布相當廣泛，包括資訊科技業、醫療生技業、傳產製造業、建築營造業等都在積極招募生力軍。
黃楷元說，據1111薪資公秤顯示，大學畢業擔任助理工程師，入行不到1年的起薪為36,700元，明顯高於今年新鮮人的期待起薪35,186元，薪資隨著業界經歷逐年調漲，累積滿3年以上者，薪資明顯成長將近9%，也一舉突破4萬元。
黃楷元提到，助理工程師的職責在於協助工程師所提出相關應用的技術協助以及查詢，工作內容包括協助安裝、修改、偵錯各種軟體，以適應特定之計算機配置；協助新產品或新功能的開發專案、支援應用程式設計工作；協助整理市場的功能需求，作出設計規格建議、競爭產品的技術分析。
黃楷元表示，集結科技新聞與專業知識的科技島「生成式AI創新學院」每週有2至3場會員免費線上講座，11月28日將由專業電腦圖書作者與資訊教育講師黃信溢老師將帶學員探索Open AI的奇妙世界，從介紹API到實際應用，學習如何輕鬆開發聊天界面；11月30日則由AI應用專家汪周禮講師帶領，將深入瞭解如何利用ChatGPT進行創意激發、突破慣性思考獲得解決問題，透過實例與交流，掌握創意發想的新契機，12月還有更多免費線上課程，歡迎想要自我進修或是轉職者登入科技島報名參加。