要立院三黨不過半藍白還是要合作 柯文哲：國民黨要思考
藍白合破局，國民黨日前下令不准藍營的區域立委參選人邀請民眾黨主席柯文哲站台。柯文哲今（27）日表示，國民黨要思考，如果真的要立院三黨不過半，在區域立委層級上還是需要合作，至少有十幾席的地方需要；柯文哲也說，如果完全分裂，民進黨就有可能單獨過半。
記者邱新博／台北報導
柯文哲今天赴《飛碟聯播網》，接受主持人尹乃菁專訪，同時於行程結束後接受媒體聯訪。被問及日前多家民調指出，柯文哲在登記前民調超過民進黨總統參選人賴清德，但登記後支持度落居第三，甚至被國民黨總統參選人侯友宜拉開差距，柯文哲表示，民調就跟股票一樣，每天高高低低，這才一兩天，看過一兩個禮拜在講，「還有，現在民調高沒用，投票那天高才有用。」
被問及國民黨禁止藍小雞站台，可能會走不出去，柯文哲說，台灣還是自由社會，哪有可能走不出去；他也提到，對國民黨區域立委來講，一定輸跟一定贏的不需要柯文哲，但那種伯仲之間的還是有超過十席，國民黨要思考如果真的要三黨不過半，區域立委層級上還是需要合作，至少十幾席地方需要，「如果完全分裂，民進黨有可能單獨過半」。
至於民眾黨台中第一選區立委參選人蔡壁如今天參加國民黨的記者會，柯文哲事先知情？柯文哲說，這他不知道，就算沒有藍白合，也還有和平的和，互相幫忙，但只是每個政黨還是有主體性。