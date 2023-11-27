LINE「記事本」爆資料外洩！可看到他人內容　若收到通知快改帳密

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官方解釋，發生原因是控制記事本只能向一對一聊天室成員顯示的授權邏輯，在去年（2022）11月30日發布版本的開發過程中，授權邏輯被更動，所以出現以下兩種情況：
1 當多個使用者，於同一裝置透過切換帳號來使用LINE的時候，若沒有清除快取資料，且該裝置仍具有識別碼會顯示上一位使用者的記事本。
2 若當下服務伺服器程式出現錯誤，發生期間為2022年11月30日至2023年9月24日，不當顯示的資訊類型：記事本內容、貼文者的個人檔案頭像、姓名與識別碼（僅LINE內部使用，與LINE ID不同）。
官方提醒，如果記事本貼文可能被他人查看的用戶，會收到通知訊息，此訊息由名稱為「LINE」且具有綠色盾牌的官方帳號所發送。同時對於已經收到聯繫的用戶，如果有重要的個資，建議進行修改變更。
事件流程為：
2022年11月30日：在開發過程中因意外更動授權邏輯。
2023年9月23日：收到關於此事件的用戶詢問並開始調查。
2023年9月24日：新增授權邏輯以正確顯示並解決問題。
2023年11月21日：發布關於此問題的公告並向受影響用戶發送訊息。
《NOWnews》實際請教資深的軟體開發工程師莊先生，根據他對文字的判斷，官方解釋快取如果沒有清除，就有可能會被其他人看到記事本，但用戶要自行清除快取並不容易。最簡單保護自己的個資方式，就是不要隨意在公用電腦上登入自己的重要資料。