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LINE「記事本」爆資料外洩！可看到他人內容　若收到通知快改帳密

▲LINE公告「記事本」出現異常，用戶可能會看到他人記事本的內容，官方指出是在開發過程中因更動授權邏輯而導致此事件發生，而目前已經修復完成。（圖／記者周淑萍攝）
▲LINE公告「記事本」出現異常，用戶可能會看到他人記事本的內容，官方指出是在開發過程中因更動授權邏輯而導致此事件發生，而目前已經修復完成。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

LINE 記事本資料恐遭洩！根據官方公告指出，今年9月23日有用戶發現，在查看自己的LINE記事本時，卻出現別人的資料，因此向官方反應，官方隨即於隔日9月24日解決此問題，追查問題點是因為2022年11月30日開發過程中，因更動授權邏輯而導致此事件發生。LINE官方向《NOWnews》表示，記事本功能異常的狀況，在日本和台灣都有用戶發生，目前沒有案件數量，希望透過公告，讓用戶知道事件原委，而目前已經修復完成。民眾可以放心，如果還是有此狀況發生，可以直接向官方反應。

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LINE聊天室內若有重要的資訊需要留存，直接存入記事本會是相當方便的做法，但如果經常使用公用電腦登入LINE的話可能就要多留意了。LINE近日公告「LINE記事本功能異常」，在某些情況下，部分一對一私人聊天室的記事本，可能會被非此聊天室的LINE帳號查看。白話來說，就是你的「記事本」有可能會被其他人看到。

官方解釋，發生原因是控制記事本只能向一對一聊天室成員顯示的授權邏輯，在去年（2022）11月30日發布版本的開發過程中，授權邏輯被更動，所以出現以下兩種情況：

1 當多個使用者，於同一裝置透過切換帳號來使用LINE的時候，若沒有清除快取資料，且該裝置仍具有識別碼會顯示上一位使用者的記事本。

2 若當下服務伺服器程式出現錯誤，發生期間為2022年11月30日至2023年9月24日，不當顯示的資訊類型：記事本內容、貼文者的個人檔案頭像、姓名與識別碼（僅LINE內部使用，與LINE ID不同）。

官方提醒，如果記事本貼文可能被他人查看的用戶，會收到通知訊息，此訊息由名稱為「LINE」且具有綠色盾牌的官方帳號所發送。同時對於已經收到聯繫的用戶，如果有重要的個資，建議進行修改變更。

▲LINE官方發出「記事本異常」公告，台灣和日本都有用戶發生此一狀況，目前已經修復完成。（圖／翻攝官網）
▲LINE官方發出「記事本異常」公告，台灣和日本都有用戶發生此一狀況，目前已經修復完成。（圖／翻攝官網）
事件流程為：

2022年11月30日：在開發過程中因意外更動授權邏輯。

2023年9月23日：收到關於此事件的用戶詢問並開始調查。

2023年9月24日：新增授權邏輯以正確顯示並解決問題。

2023年11月21日：發布關於此問題的公告並向受影響用戶發送訊息。

《NOWnews》實際請教資深的軟體開發工程師莊先生，根據他對文字的判斷，官方解釋快取如果沒有清除，就有可能會被其他人看到記事本，但用戶要自行清除快取並不容易。最簡單保護自己的個資方式，就是不要隨意在公用電腦上登入自己的重要資料。

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