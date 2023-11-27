露營燒炭取暖釀1死3傷！醫揭「一氧化碳中毒前兆」：在家也要小心
近日有媽媽帶著2個女兒至新竹露營，但入夜過後氣溫驟降，於是為了取暖，3人燒了炭火並拿進帳棚內，最後3人通通一氧化碳中毒，並釀成1死2傷的憾事，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，一氧化碳中毒後，最先出現的症狀就是頭痛、頭暈和焦躁不安，民眾此時就應留意環境是否出現問題，若身邊人真的中毒倒地，一定要立刻保持現場通風並呼叫救護車。
記者張志浩／綜合報導
回顧本次意外，桃園40多歲羅姓媽媽昨天帶著一對年約13歲的雙胞胎女兒，前往新竹縣尖石鄉露營，疑似因為天氣太冷，於是在帳篷內使用炭火取暖，沒想到因此一氧化碳中毒，相繼昏迷倒地。露營區老闆發現後通報，並將3人緊急送醫，最後母親搶救不治，2個女兒則已恢復意識。
顏宗海說明，人體會出現一氧化碳中毒，主要是因為血液中的氧氣被一氧化碳占據，其中，一氧化碳與紅血球結合的能力，相較於氧氣「高出200倍」，只要所處環境濃度太高，很輕易的就會導致中毒。臨床上，一氧化碳中毒會導致全身缺氧，進而干擾其它器官，例如增加腦中風機率、可能突發心肌梗塞、帕金森氏症或長期偏頭痛等後遺症，只要延誤治療，死亡率相當高。
顏宗海提醒，無論是露營在帳篷內或平時在家的室內，就算天氣再冷也要保持一定的通風，最常見冬天就是熱水器安裝在室內無法通風，只要血液中一氧化碳濃度達到30%，就會頭痛、失去判斷力，濃度達80%時則會立即死亡。提醒民眾，氧氣就是一氧化碳中毒最好的治療，因此當出現這些症狀前兆時，務必打開窗戶或到室外維持通風，才能避免憾事發生。