高以翔猝逝陸綜！Beyond主唱墜樓、《柯南》配音噎死 舞台上謝幕
藝人高以翔因錄製中國大陸錄真人秀節目，跑步闖關時心因性猝死，享年35歲；今（27）日逝世滿4週年之際，高以翔二哥高宇橋證實，父親曹道成也離開人世的消息。藝人上節目意外致死案例多，搖滾樂隊Beyond主唱黃家駒錄製日綜《小內小南的 想做什麼 就做什麼》頭部墜地身亡、配音員張正鎮錄製韓綜《星期天是101%》吃年糕噎死，生命都意外終結在舞台上。
記者黃雅琪／綜合報導
2019年，高以翔錄製浙江衛視真人實境秀節目《追我吧》將近17小時後，在「你追我逃」奔跑環節中突然放緩步伐，喊一聲：「我不行了！」在路邊花台暈倒、心臟驟停3分鐘，送往醫院急救近3個小時後仍宣告不治，死因爲心因性猝死，享年35歲。
1993年，搖滾樂隊Beyond為宣傳即將發行的日語唱片，應邀到富士電視台拍攝遊戲節目《小內小南的 想做什麼 就做什麼》，遊戲進行了15分鐘便發生意外，主唱黃家駒在狹窄並沾滿水漬的台上奔跑時不慎滑倒，強大衝力使身旁3塊佈景板的固定裝置脫落，佈景板鬆開後，黃家駒與身旁的主持人內村光良一同墜落2.7米高的台下，黃家駒後腦著地當場昏迷。住院6天後逝世，死因為急性腦膜下血腫、頭蓋骨骨折、腦挫傷及急性腦腫脹，享年31歲。
韓國配音演員張正鎮曾為《名偵探柯南》、《奔跑吧，Honey》配音廣為人知，2004年他錄製韓綜《星期天是101%》的時候，在比賽快速吞掉長條形年糕的橋段時，年糕直接進入張正鎮的呼吸道，導致他呼吸道堵塞當場死亡，享年51歲。
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