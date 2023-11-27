謊稱去泰國玩！台男被騙去緬甸長達8個月　最後超慘「被送中」

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據悉，台灣男子小柚（化名）過年前還和家人開心地說，「年後朋友邀他去泰國玩」，後來卻疑似被騙到緬甸。親友當時還一直跟小柚說，「真的不要去小心被騙。」小柚回：「朋友不會騙他，他人很好。」不料，之後朋友便偷跑然後沒再回來，而小柚聯絡親友時，人被關在小房間，最終被關在緬甸8個月，並被當作詐騙犯。
近日中緬掃蕩詐騙集團，3.1萬人被遣送回大陸，其中6人是台灣人。親友指出，小柚和其他5名台灣人被送到中國，全部人都涉詐欺罪，接受中國法庭的審判，親友現在擔心小柚回不來。
我國外交部近日發表聲明，已經協助100多位民眾返台，但16日發現還有84人滯留緬甸，雖然尚未核實有多少台灣人被送往中國，不過如果有發生台灣人被送往中國的事情發生，警政機關會透過兩岸機制協助。
過去緬甸詐騙園區以「高薪工作」和「無經驗可」誘騙求職者，或者假藉「免費旅遊」名義誘騙受害人，甚至也可能開誠布公地坦承要吸收電信詐騙業的下游，並打出「有機會成為高級幹部」的噱頭，將華裔男女拐賣到緬甸後，強迫他人從事電信詐騙工作，也常有販賣人口、強摘器官和動用私刑的事情發生。當聽聞家人被賣去緬甸，大部分人都會擔憂「有去無回」。政府呼籲民眾切勿相信詐騙集團的「騙術」，否則即便政府和民間團體投入一堆資源去救助受害者，也不一定能平安歸來。