中華職棒／中信兄弟「轉運手」官大元宣佈引退！結束13年職棒生涯
中信兄弟「轉運手」官大元今天(11/27)正式宣佈，今年球季結束後選擇褪下戰袍，選手生涯正式引退。在職棒13年的生涯中，都是效力於兄弟，中信兄弟球團也預計將在明年球季初為官大元規劃引退賽相關活動。有關於官大元引退後的下一步，目前仍與球團討論中。
記者吳政紘/綜合報導
今年40歲的官大元，是少數沒有三級棒球科班背景的職棒球員。2011年中華職棒年度選秀以第四輪第4順位入選兄弟的官大元，在該年球季就以中繼投手身份獲得10勝，打破聯盟紀錄，一舉拿下「新人王」的肯定。翌年，官大元又是更罕見，以中繼投手身份連續兩年拿下雙位數勝投，就此被封為隊史「最強轉運手」。
27歲才展開職棒生涯的官大元，是「大器晚成」的代表之一，在13年的職業生涯中，累積了多項個人紀錄。曾在2012年入選為經典賽60人培訓名單，也是生涯首次披上國家隊戰袍，雖然最終沒有入選到2013年經典賽最終名單，不過好表現仍備受教練團的肯定。
官大元一路靠著對棒球的熱愛與堅持，以及突破證明自己的意志力，才在職棒的舞台獲得青睞。生涯5度入選明星賽的官大元，繼拿下新人王後，於2015年獲得中繼王殊榮，並於2021年獲得東山再起獎的肯定。今年球季因傷勢累積狀況不如預期，在2023年球季結束後，選擇高掛球鞋告別職棒選手生涯。
中信兄弟球團尊重官大元的選擇與生涯規劃，也預計將在明年球季初為官大元舉辦盛大的引退相關活動。有關於官大元引退後的下一步，目前仍與中信兄弟球團討論中，球團也會等待討論明確後一併對外公佈。