金馬收視出爐！林青霞紅毯最高點 94萬人看陳坤厚拿終身成就獎
「第60屆金馬獎頒獎典禮」上週六（25）日圓滿落幕。今收視率出爐，典禮全體平均收視3.52，有效平均收視3.03雙居全國收視第一，總收視人口2,559,000。星光大道全體平均收視1.57，有效平均收視1.23，總收視人口1,101,000。典禮全段每分鐘收視最高落在陳坤厚獲頒「終身成就獎」4.37，收視人口941,000；星光大道則是「永遠的東方不敗」林青霞步上紅毯最吸睛，2.79，收視人口 602,000。
記者黃盈容/綜合報導
第60屆金馬獎頒獎最受觀眾矚目的是導演陳坤厚獲頒「終身成就獎」，第二高為《窮山惡水》電影小組榮獲「最佳紀錄短片」收視4.30 ，收視人口926,000。第三高是主持人Lulu黃路梓茵串場介紹評審團主席李安收視4.25，收視人口914,000。接著為楊雅喆、鄭有傑頒發「年度台灣傑出電影工作者」收視4.21，收視人口907,000。以及役所廣司、張艾嘉頒發「最佳男主角」收視4.21，收視人口906,000。林青霞獲頒「終身成就獎」並致感言收視4.19，收視人口：902,000。
星光大道則是林青霞最高收視，再來是謝盈萱走紅毯和受訪有2.53 ，收視人口 544,000。第三高是日本女星滿島光走紅毯和受訪有2.49，收視人口 537,000。
表演節目部份，盧廣仲為幕前幕後電影工作者致敬的「拍片吔，讚啦！」獲得最高收視3.88（收視人口836,000）。另外，整個金馬獎網路收看高達6,780,000人次，總計當晚共1千多萬人觀賞金馬盛會。ＭyVideo影音典禮收視前三高為以《小曉》奪下「最佳女主角獎」的林品彤獲獎感言、以及五位影后共同頒發「最佳女主角」獎、李安頒發「終身成就獎」予林青霞。
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