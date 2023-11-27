中國爆呼吸道疫情、兒童感染多 德專家：或與3年清零政策有關
中國北方近來呼吸道感染案例激增，疫情有向南擴增之趨勢，依照中國衛健委說法，此次流行的病原體包括流感病毒、黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒和新冠病毒等，雖然強調沒有新發現的病原體，但仍引發國際關注。德國知名病毒學家克庫勒（Alexander Kekulé）認為，中國呼吸道感染疫情潮蔓延到德國的機率不大，至於中國此波疫情，兒童似乎容易被感染，克庫勒則分析，這或許與中國實施數年的新冠清零政策有關。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據德國《焦點》周刊報導，克庫勒（Alexander Kekulé）被問到，是否該擔心中國此波疫情傳到德國時，他的回覆是德國暫時沒有危險，即使有染病的孩童從中國去到德國，也不意味著一定會大流行，畢竟2國人群的免疫力狀況不一樣，德國的兒科照護也比中國要好，而且目前也沒有證據顯示，這波疫情是由新的病原體引起的。
克庫勒補充說明，科學家當然會擔心，是否有新的疾病即將大流行，所以世界衛生組織（WHO）才要求北京提供更詳細資訊。不幸的是，自新冠疫情以來，由於地緣政治和經濟衝突，與中國的科學合作處於低點，如果當地疫情失控，其他國家很可能要過好一陣子才會知道，不過至少就目前看來，還沒有釀成另一波大流行的風險。
為何中國此次疫情，兒童受到的影響尤其嚴重，克庫勒則分析，這或許也與中國的新冠清零政策有關，以這波疫情先爆發的中國北方來說，剛剛發生寒流，而在經過因新冠而嚴格封控的3年後，孩童首次再面臨普遍感染風險，許多兒童的免疫系統，不排除因先前的隔離與封控而相對脆弱，同時感染多種病毒是可能發生的。
由於鄰國瑞士，近期也出現兒童支原體肺炎感染增加的情況，對此克庫勒則表示，這些病例與中國不存在聯繫，應該只是新冠後出現的「追趕效應」。