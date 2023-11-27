Lulu獨扛金馬60主持！串場獲收視第3高 曝黃子佼出手協助內幕
新生代主持小天后Lulu（黃路梓茵）獨挑大梁扛下「第60屆金馬獎頒獎典禮」主持，今（27）日收視率出爐數字亮眼，其中她串場介紹評審團主席李安收視4.25，收視人口914,000獲得典禮第三高收視。Lulu坦言典禮三天前開始胃食道逆流，典禮圓滿結束讓她鬆一口氣。並透露大開唱後串場橋段內幕；今年6月爆Metoo風波後消失演藝圈的黃子佼，也給予徒弟建議，Lulu十分感謝：「感謝佼哥協助調整方向、寶儀姐給足信心、川哥（陳鎮川）從多年經驗中給建議。」
記者黃盈容/綜合報導
Lulu表示一開始抱持著「我真的可以嗎？」的心情接下任務，笑說：「金馬60欸！這是很嚴重的事情，可以被相信是一件很幸福的事情，幕前幕後的所有工作人員都成就了我在每個橋段中最好的樣子。」
Lulu大開場後的第一個串場橋段，流利地把入圍者們的介紹串在一起，她透露從接下工作開始構思主持稿的架構，寫了好幾個版本，坦言過程中很幸運受到很多平輩、前輩的經驗傳授，也向黃子佼、曾寶儀請益。Lulu點出：「感謝佼哥協助調整方向、寶儀姐給足信心、川哥從多年經驗中給建議。」最後不忘感謝金馬執委會執行長聞天祥從專業角度切入讓內容更完善。
而最讓Lulu難忘的是獨自在台上，看到電影好朋友們和大家都在台下，緊張情緒一掃而空，反而更加有信心，連和李安導演打招呼時，他給予的反饋笑容都好溫暖，表示：「每一個互動回應都是我完成這個開場的動力。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁