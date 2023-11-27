逛IKEA買盆栽藏驚喜！男近看「牠在呼吸」愣住 查出身分他急收編
IKEA是不少人都喜歡逛的傢俱店，不僅質感非常好，店內的餐廳更是相當受到顧客喜愛，而有逛過IKEA的人也都知道，裡面不僅有販售各式各樣傢俱，也有許多園藝類的擺設品。國外一名男子就到IKEA逛街時，經過植物展示區時，意外發現盆栽裡面竟然有一隻小青蛙，而且還有呼吸，讓他決定把盆栽買下並且放生青蛙，沒想到查出該青蛙真實身分後，讓他緊急決定要收編，改成寵物來飼養。
記者張嘉哲/綜合報導
根據外媒《The Dodo》報導，國外一名男子帕斯·庫馬爾（Parth Kumar）前陣子和家人到IKEA購物，一家人正在欣賞陳列在架上的各式盆栽，結果庫馬爾的姊姊卻有意外的發現，表示在一個盆栽中發現一隻青蛙，一開始以為是小模型或者是玩具，但當靠近一看時卻發現「牠在呼吸」。
這讓庫馬爾突然意識到，這是一隻真的小青蛙，不知道什麼原因被放在盆栽進到賣場裡，庫馬爾為了讓小青蛙可以續命，因此決定要將該盆栽買下，希望可以把牠帶到附近的池塘放生。但是事情並不單純，庫馬爾在經過查詢之後發現，該隻青蛙是一隻「古巴樹蛙（Cuban tree frog），是一種入侵物種」。
「如果隨便放生的話，會對當地生態造成危害」這讓庫馬爾感到非常傷腦筋，最後他決定收編這隻樹蛙，並且給牠取名為「Slippy」，也替「Slippy」購入了一個新的青蛙屋，裡面甚至也綁放了該IKEA的盆栽，展開了一段人蛙緣分，相當特別。