吳慷仁金馬感言獨漏邵雨薇！後台「黏TT燦笑」 真實互動曝光
41歲吳慷仁以《富都青年》的聾啞人士角色，勇奪第60屆金馬獎最佳男主角，不過女友邵雨薇人就坐在台下，吳慷仁的影帝感言卻隻字不提，從典禮結束的惜別酒會現場來看，小倆口的確形影不離，顯見私底下感情很好，不需要流於形式的銘謝感言來證明什麼。
記者羅凌筠／綜合報導
吳慷仁得獎除了感謝《富都青年》劇組，也特別謝謝貴人陳慧翎導演、他的公司唯一的會計，當他講到「我沒有家人來」，台下一片騷動聲，吳慷仁擺擺手說：「那都朋友。」低調避談女友邵雨薇，不過邵雨薇表現落落大方，坐在台下眼眶含淚，默默幫吳慷仁鼓掌。
吳慷仁事後解釋因為彼時彼刻情緒太多，來不及感謝，當天在後台遇到邵雨薇，對方也給了愛的抱抱，邵雨薇在最佳動畫片《八戒》的慶功宴上也緩頰：「我不在意，很怕被唸出名字，不知道表情要怎麼管理！他能上台是自己光榮的時間。」還說要在《富都青年》上映後包場幫忙衝票房，「這是我（為他）最大的慶祝。」
受邀來台灣頒獎的日本影星妻夫木聰，近日在Instagram曝光金馬獎惜別酒會的現場花絮，吳慷仁與邵雨薇站在一起開心合照，滿臉笑容，在場還有柯震東、宋芸樺、朱軒洋、李康生、張震，氣氛和樂融融，妻夫木聰說：「台灣電影圈就像一家人一樣，非常溫馨。我坐在位子上的時候，我很高興每個人都來招呼我，謝謝台灣，再找機會出來碰面吧。」
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