中國7毒齊發！春節前估持續增溫 疾管署籲「2類人」暫緩赴中
近期中國呼吸道傳染病疫情持續延燒，衛福部疾管署日前為此加強機場港埠相關防疫措施。疾管署副署長羅一鈞今（27）日表示，目前中國北方地區計有新冠、流感、鼻病毒、腺病毒、人類間質肺炎病毒、黴漿菌、一般冠狀病毒等7種病原活躍，預期春節前疫情會持續上升或處於高峰，呼籲高齡長者、幼兒等免疫力較弱族群，這段期間建議非必要暫緩前往中國。
記者林志怡／台北報導
羅一鈞說明，中國衛生單位近期召開記者會公布資料，針對中國北方以兒童為主的呼吸道疫情進行說明，並公布多種病原體的種類與年齡分佈，其中1到4歲幼兒族群以流感與鼻病毒為多；5到14歲以黴漿菌與腺病毒為主；15到59歲青壯年則多為流感、新冠肺炎與鼻病毒；60歲以上長者則主要是流感、人類間質肺炎病毒與造成普通感冒的、非新冠肺炎的其他冠狀病毒。
此外，羅一鈞指出，目前中國疫情流行是多原因、多年齡層不同病原體所致，並非由黴漿菌單一一個細菌所造成，而後隨著氣溫持續下降，預估到春節前後當地疫情仍會持續上升、或處於高峰情況，疾管署將持續觀察中國疫情趨勢與各類病原體走向，來作為春節前後防疫措施的調整參考。
羅一鈞強調，雖不少民眾擔心黴漿菌因為春節前後的人流往返而大舉侵台，但現階段黴漿菌疫情仍以兒童為多，成人則不能忽略流感、新冠病原體可能造成的疫情，呼籲民眾注意其他病原體感染可能性。
因此，羅一鈞指出，目前中國當地醫療量能有緊縮情況，民眾若要前往中國，務必於出發前接種流感、新冠肺炎疫苗，高齡長者、幼兒等免疫力較弱族群，這段期間建議非必要暫緩前往中國，如果一定要前往，強烈建議要打過新冠肺炎與流感疫苗，避免在當地就醫不易、延遲等，並注意落實個人衛生習慣。