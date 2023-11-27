金馬最佳影片《石門》在大陸豆瓣被刪除！影迷自嘲：門又關上了
由夫妻檔導演黃驥、大塚龍治執導的電影《石門》，講述女性在中國零工經濟下的困境，以黑馬之姿爆冷獲得第60屆金馬獎最佳影片，黃驥相當驚喜，致詞時反問「這是一個夢嗎？」難掩心中雀躍，不過，該片獲得肯定消息傳回對岸，觸動政治敏感神經，該片在大陸豆瓣電影網站已被刪除頁面，中國影迷自嘲：「才剛推開石門，門又關上了」。
記者江芷稜／綜合報導
雖以日本作品參賽，《石門》卻是一個來自中國的作品，導演黃驥畢業於北京電影學院文學系，擔任編劇、導演工作，她在金馬獎上致詞表示，「推開這個石門、拿到金馬之後，我們可以去到一個更廣闊的世界，然後去策馬奔騰，特別謝謝金馬獎」，但由於該片涉及墮胎敏感話題，因此無法在中國播映。
《石門》內容寫實、步調緩慢，以貼近真實生活的方式呈現，先前已經入選威尼斯影展的「威尼斯日」單元，並在金馬影展播放，獲得本屆金馬最佳影片後，可以不受陸片抽籤配額限制，得於在台灣院線上映，讓影迷相當期待，反觀中國觀眾只能從非正式途徑找尋資源欣賞。
由於中國封殺金馬5年，因此沒有線上轉播，影迷得知《石門》獲獎後紛紛在網路上搜尋該作品，卻發現大陸豆瓣網站對於該片的介紹，已經火速被刪除，感嘆「剛剛獲得最佳劇情片的《石門》，在豆瓣的條目已經404（頁面不存在）」、「緊急關閉《石門》，是不是過於敏感了！」、「博主發《石門》豆瓣條目已無的微博也被夾，速度感人」，對於此狀況無奈也莫可奈何。
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