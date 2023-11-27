不妙！明揚停工加景氣不佳影響　台高爾夫產業龍頭寶座恐拱手讓人

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過今年前10月出口額僅4.3億美元，年減25.2%，就細項來看高爾夫球桿出口3810萬美元，年減27.8%、其他高爾夫球設備，像是球頭、半成品等，出口金額1.94億美元，年減35.9%，都呈現衰退，即使具有消耗品特性的高爾夫球1.99億美元，也減少10%的出口量。
我國高爾夫球出口量，從2019年突破1億美元後就年年大幅成長，去年已達2.7億美元，占整體高爾夫球用品出口比重提高至46.2%，首度超越其他高爾夫球設備，近3年蟬聯全球市占率第一，去年更囊括全球出口比重逾3成，遙遙領先排名居次的美國12.5%，表現十分亮眼，然而占台灣一半出口量的指標大廠明揚，自9月下旬停工後，嚴重影響我國出貨量，長期停工更可能被他國攔截訂單，讓我國喪失高爾夫球龍頭寶座。
目前全球前五大高爾夫球品牌都是明揚的主要客戶，明揚在美國的市占率高達8成，美球場用的高階比賽用求、特殊規格高爾夫球，多半出自明揚。從出貨量來看，明揚約占全球高爾夫球市場近20%，我國49.7%的外銷比重，也就是台灣出口高爾夫球，每兩顆球就有一顆出自明揚。
財政部上周公布的統計數字只到10月底，然而明揚持續停工中，預料年底公布的數字將更不樂觀。今年高爾夫球前三季受品牌商庫存影響出貨量，眼看庫存水位降低，第4季開始到明年第一季為高爾夫球產品出貨旺季，然而指標大廠明揚卻因停工，影響高球整體出貨量，若停工期越拉越長，將對我高球產業競爭力，產生巨大影響，我國高球龍頭地位岌岌可危。