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不妙！明揚停工加景氣不佳影響　台高爾夫產業龍頭寶座恐拱手讓人

▲明揚停工再加上景氣不佳影響，台灣高爾夫產業的世界龍頭地位岌岌可危。（示意圖／取自unsplash）
▲明揚停工再加上景氣不佳影響，台灣高爾夫產業的世界龍頭地位岌岌可危。（示意圖／取自unsplash）

記者許家禎／台北報導

位於經濟部科技產業園區的明揚國際，為世界性的高爾夫球指標大廠，自9月底停工後，影響台灣高球出口甚鉅。根據財政部上周統計報告，高爾夫用品今年前10月出口額僅4.31億美元，年減25.2%，導致台灣高爾夫產業的世界龍頭地位岌岌可危。財政部官員表示，今年整體業績大跌，多少與明揚國際停工有關，另外高爾夫是高消費運動，同樣也受到景氣循環的影響。

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財政部表示，近年因疫情，全球掀起高球熱，台灣高爾夫產業2021年出口約6.2億美元、2022年7.1億美元，在全球出口比重占3成，已連3年蟬聯穩居世界龍頭。

不過今年前10月出口額僅4.3億美元，年減25.2%，就細項來看高爾夫球桿出口3810萬美元，年減27.8%、其他高爾夫球設備，像是球頭、半成品等，出口金額1.94億美元，年減35.9%，都呈現衰退，即使具有消耗品特性的高爾夫球1.99億美元，也減少10%的出口量。

我國高爾夫球出口量，從2019年突破1億美元後就年年大幅成長，去年已達2.7億美元，占整體高爾夫球用品出口比重提高至46.2%，首度超越其他高爾夫球設備，近3年蟬聯全球市占率第一，去年更囊括全球出口比重逾3成，遙遙領先排名居次的美國12.5%，表現十分亮眼，然而占台灣一半出口量的指標大廠明揚，自9月下旬停工後，嚴重影響我國出貨量，長期停工更可能被他國攔截訂單，讓我國喪失高爾夫球龍頭寶座。

目前全球前五大高爾夫球品牌都是明揚的主要客戶，明揚在美國的市占率高達8成，美球場用的高階比賽用求、特殊規格高爾夫球，多半出自明揚。從出貨量來看，明揚約占全球高爾夫球市場近20%，我國49.7%的外銷比重，也就是台灣出口高爾夫球，每兩顆球就有一顆出自明揚。

財政部上周公布的統計數字只到10月底，然而明揚持續停工中，預料年底公布的數字將更不樂觀。今年高爾夫球前三季受品牌商庫存影響出貨量，眼看庫存水位降低，第4季開始到明年第一季為高爾夫球產品出貨旺季，然而指標大廠明揚卻因停工，影響高球整體出貨量，若停工期越拉越長，將對我高球產業競爭力，產生巨大影響，我國高球龍頭地位岌岌可危。

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