傳遞溫暖與幸福！中鋼集團教育基金會辦輪椅族音樂會

中鋼集團教育基金會於26日下午，在高雄市衛武營國家藝術中心榕樹廣場，舉辦輪椅族音樂會，在大提琴家張正傑、鋼琴家廖皎含，以及京劇大師朱陸豪的共演下，為輪椅族音樂會掀起高潮，傳遞溫暖與幸福。
記者黃守作／高雄報導
這項由中鋼集團教育基金會所舉辦的輪椅族音樂會，是由中鋼集團教育基金會執行長鍾錫洲主持，中鋼公司行政部門副總經理黃一中、高雄捷運公司總經理王亞洲、中鋼公司公共事務處處長孫宏魁、高雄市政府社會局主任秘書陳世璋、小港醫院副院長洪志興等人，以及超過150位輪椅族朋友踴躍參與，突破高雄場次歷年最多，輪椅羽球國手楊伊宸更遠從台南攜家帶眷前來參與，在這場音樂盛會中熱絡互動，場面溫馨。
大提琴家張正傑表示，感謝中鋼集團教育基金會的支持，還有高雄捷運及高雄市立小港醫院的協助，讓高雄輪椅族音樂會能不間斷的舉辦了9年，連疫情期間都堅守約定，從不放棄。
弦外之音團藝術總監張正傑說，輪椅族音樂會主題為，「從安可曲開始？」，讓觀眾甫開場就喊「安可」，這就是大提琴家張正傑的幽默，以經典安可曲－聖桑的「天鵝」拉開整場音樂會序幕，膾炙人口的大提琴小品接續演出，還有京劇大師朱陸豪中西合璧，一起演繹的德布西大提琴奏鳴曲，時而悠揚、時而輕快，時而沉穩、時而奔放，展現出的高超演奏技巧，讓輪椅族們沉醉於樂音的多種樣態。
音樂家們將京劇、崑曲等元素融合，張正傑與美猴王朱陸豪相互擠眉弄眼，逗趣互動，現場還有功學社音樂中心提供的音色優美優雅的鋼琴，襯著鋼琴家廖皎含的琴音，輕鬆飛揚的氣氛、綻放的笑靨，渲染著整個榕樹廣場，連路過的遊客也駐足欣賞，而輪椅族朋友在這場音樂會中，得到身心靈放鬆與滿足，彼此關懷讓溫暖流動、笑靨綻放，為整個音樂會劃下完美句點。