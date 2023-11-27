中華職棒／兄弟隊史上最長18號代表 官大元創球隊第一人紀錄
中信兄弟「轉運手」官大元正式宣布引退，在今年球季結束後褪下戰袍，結束13年的職棒生涯。過往13年他都是效力於兄弟，並穿著18號球衣，是兄弟隊史18號的代表人物，是中信兄弟史上穿18號最久的選手。
記者路皓惟/綜合報導
受到日籍強投松坂大輔的影響，當時官大元選擇了穿上18號球衣，這個選擇從嘉義大學開始，延續至新北成棒隊，一直到他的整個職棒生涯。
官大元在2011年以簽約金150萬，月薪9萬開始兄弟生涯，內心渴望繼續穿著18號球衣，幸運的是，當時球隊的預見了他的想法，並主動提供了這個號碼，讓他在踏入職棒的新旅程中繼續佩戴他心愛的18號，甚至還被時任打擊教練許閔嵐虧：「你很敢選喔！」
深受日本棒球文化影響的亞洲棒球圈中，18號一直是王牌投手的象徵。中信兄弟隊史上，穿過18號球衣的一共有13名球員，包括尼洛、養父鐵等知名球員，不過官大元卻是隊史身披18號球衣時間最長的球員，一穿就是13年，不僅承擔了這個號碼的重量，還超越了許多前輩的成就，成為了兄弟隊史上首位出場超過400場的投手。
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