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最壞時刻已過！越南成衣業即將復甦　專家：明年有望回溫

▲越南成衣業去年底陷入寒冬期，但今年10月逐步回溫。（圖／美聯社／達志影像）
▲越南成衣業去年底陷入寒冬期，但今年10月逐步回溫。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

越南成衣業去年底陷入寒冬期，訂單銳減造成工廠大虧損，但今年10月起終於逐步回溫。隨著歐美市場消費力回溫，以及年底假期銷售旺季來臨等有利因素，專家指出越南成衣業正逐漸重啟。

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根據《越南快訊》，從10月出口表現來看，越南成衣業出口數據開始有起色。10月越南的服飾出口金額的跌幅明顯減少，僅較前月小幅下降0.1%至25.7億美元，鞋類出口金額則較前月大增30.3%，達到17億美元。

越南棉花和紡織協會(VCOSA) 副秘書長Duong Thuy Linh表示，越南成衣業面臨許多不利因素，除了地緣政治局勢緊張、高通膨、貨幣政策緊縮等重大挑戰，國際品牌對永續採購的要求越來越高，加上緬甸與孟加拉紡織產業鏈搶單，導致越南成衣業訂單大量流失。

VCOSA預計，今年越南服飾及鞋類出口金額將落在400億美元左右，較2022年減少10%，雖然今年表現不理想，但2024年出口業有望回溫。

投資管理公司VinaCapital首席經濟學家Michael Kokalari曾發表報告指出越南出口業今年面臨衰退的因素，主因是美國零售商因看好疫後消費潮，去年大舉下單備庫存，但結果美國消費者沒有瘋狂購物，而是把錢花在外出用餐和旅行等體驗上，導致業者庫存爆量，因此西方國家多半沒有向越南持續下單，而美國佔了越南絕大多數的出口額，沒有訂單和現金流，讓越南經濟受重創。

不過，即便出口業過去一年面臨低潮期，越南依然是外資眼中的優質投資目的地。根據KPMG今年6月的報告顯示，過去五年的全球企業供應鏈移轉，越南是最大的產地移轉接收國（receiving country），也是唯一同時吸引高附加價值產業（電子、工業和零組件）和低附加價值產業（家居、服飾和鞋履）進駐的市場，對於越南未來十年的經濟表現，外資多半都保持樂觀態度。

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