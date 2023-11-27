UNIQLO「最狂買法」曝！神人破解省錢祕招 超極暖發熱衣秒打5折
UNIQLO、H&M、NET等平價服飾品牌受到眾多學生、小資族的歡迎，商品不僅好看又耐穿，是許多人喜歡挖寶的神店。而近日就有網友好奇，現在日幣貶值嚴重，若專程到日本當地購買UNIQLO商品，不知是否划算？貼文曝光後立刻引起熱議，許多內行人秒點頭喊「便宜非常多」。而《NOWnews今日新聞》實際查詢也發現，同款UNIQLO「女裝超極暖發熱衣」商品光是在台灣、日本UNIQLO官網價格差異就頗大，也因此有人會特地在日本UNIQLO官網結帳後，再另外支付海外運費寄送到台灣。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友23日在PTT貼文，她以「去日本買UNIQLO真的划算嗎？」為題，表示現在日幣貶值得很誇張，比起在台灣等特價買UNIQLO，如果專門去日本入手，還可以再享有免稅，不知是否會更划算，「請問版上去過日本的，有精打細算女孩嗎？」
貼文曝光後，許多網友都秒點頭，並分享實際購買經驗，「便宜非常多，台灣一件6、700的發熱衣，日本賣不到300，買滿5000還能退稅，我10月才去買回來」、「能省到1萬，沖繩UNIQLO搞1日遊來回都划算，尤其高單價的商品」、「我剛剛才在福岡買完一件外套，台灣賣3990，免稅完只花2000」。另外，也有不少人認為，日本的UNIQLO款式較多，且數量與尺寸也很充足。
不過，仍有部分日本UNIQLO商品價差沒想像中大。有內行人建議，可以先在台灣找尋有興趣的產品並記下價格，等到了日本當地再比價做決定。也有人會先到日本UNIQLO官網結帳，再寄送到海外，「台灣的價格根本日幣直接轉成台幣，海外買加上運費還是便宜超多」。
而《NOWnews今日新聞》記者實際到台灣UNIQLO官網與日本UNIQLO官網比價，以高人氣的商品「女裝HEATTECH ULTRA WARM超極暖圓領T恤（長袖）」為例，台灣UNIQLO官網價格為台幣990元，日本UNIQLO官網價格則是日幣2990元（約台幣618元），光是單看價差就已經372元，大約打了6.2折。
若是在日本當地UNIQLO一次購買2件同款發熱衣，還能因達到單筆消費5000日圓免稅門檻，再退稅10％。也就是一件發熱衣從日幣2990元（約台幣618元），再折扣台幣123元，最後算下來只要台幣494元，等同台灣官網價格打了5折，價差確實是相當驚人。