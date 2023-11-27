大塊肌月曆初亮相！盧秀燕撩男金句逗小鮮肉　消防猛男好害羞

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親自主持發表會的盧秀燕說，傳統的政令宣傳活動不受民眾喜歡，她上任後推動消防猛男月曆，大大提昇消防局內士氣，大家為了脫穎而出，上課練體能都變得很認真；就連今天的活動，女助理也主動向議員爭取出席機會、坐在觀眾席，嘴巴笑到沒合攏過。
今年有53位報名、錄取13位，且首度有女義消參與。盧秀燕說，為了達到防火宣傳、行銷觀光景點的雙重目的，特地到多個台中景點拍攝，她逐一介紹各月份代言人時，得意指著封面說「這張后里馬場的白馬王子封面照，是我親自挑的，是不是非常震撼？」一旁的男主角、太平分隊隊員劉明翊笑得靦腆，直說被市長挑中是榮幸。
接著上台的每個人，都接受盧秀燕拷問「結婚了沒？有沒有對象？」她笑著要大家別妨礙公務打119追愛，問到單身者便亂點鴛鴦譜，指著台下說「那位議員助理也還沒有結婚」，逗得眾人哈哈大笑。盧秀燕不忘宣導防火常識，提醒「各位美女不要光笑，要記得火災不要躲廁所」，當她因聽不清楚，要求一位猛男重覆宣導詞時，還當場撩他「我一直在看你，看到忘了你在講什麼」，撩得猛男好害羞、全場卻歡呼尖叫。
臺中市消防局表示，這次拍攝地點包括潭雅神綠園道、后豐鐵馬道、后里馬場、高美濕地、清水橋中橋、大坑粉紅情人橋等地，展示臺中市的美麗風光。形象月曆將以赠送的方式分享。除了參與消防局臉書活動，可在發表會現場領取，也可透過參與公益活動，到臺中捐血中心指定時間及捐血處挽袖捐血，獲得1份精美月暦，詳細活動辦法可上臺中市政府消防局臉書查詢。