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大塊肌月曆初亮相！盧秀燕撩男金句逗小鮮肉　消防猛男好害羞

▲盧秀燕表情得意的說「這張白馬王子封面照是我親自挑的」。（圖／記者顏幸如攝，2023.11.27）
▲盧秀燕表情得意的說「這張白馬王子封面照是我親自挑的」。（圖／記者顏幸如攝，2023.11.27）

記者顏幸如／台中報導

台中市2024消防形象月曆今出爐，台中市長盧秀燕主持發表會心情超嗨，不斷點名觀眾席熟女們「嘴巴笑到合不攏」，還得意自爆「這張白馬王子封面照是我親自挑的」。當她聽不清宣導詞時，情不自禁口出撩男金句，溫柔的說「我一直在看你，看到忘了你在講什麼」，逗得現場歡聲尖叫。

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▲13位台中市2024消防形象月曆主角一同亮相。（圖／記者顏幸如攝，2023.11.27）
▲13位台中市2024消防形象月曆主角一同亮相。（圖／記者顏幸如攝，2023.11.27）
臺中市政府消防局今（27）日舉辦2024消防形象月曆發表會，參與拍攝的13位消防猛男女力，不僅大秀肌肉還同台熱舞，展現活力與魅力。

親自主持發表會的盧秀燕說，傳統的政令宣傳活動不受民眾喜歡，她上任後推動消防猛男月曆，大大提昇消防局內士氣，大家為了脫穎而出，上課練體能都變得很認真；就連今天的活動，女助理也主動向議員爭取出席機會、坐在觀眾席，嘴巴笑到沒合攏過。

▲台中市消防局太平分隊隊員劉明翊的日馬王子照，被選為消防月曆封面。（圖／台中市消防局提供，2023.11.27）
▲台中市消防局太平分隊隊員劉明翊的白馬王子照，被選為消防月曆封面。（圖／台中市消防局提供，2023.11.27）
今年有53位報名、錄取13位，且首度有女義消參與。盧秀燕說，為了達到防火宣傳、行銷觀光景點的雙重目的，特地到多個台中景點拍攝，她逐一介紹各月份代言人時，得意指著封面說「這張后里馬場的白馬王子封面照，是我親自挑的，是不是非常震撼？」一旁的男主角、太平分隊隊員劉明翊笑得靦腆，直說被市長挑中是榮幸。

接著上台的每個人，都接受盧秀燕拷問「結婚了沒？有沒有對象？」她笑著要大家別妨礙公務打119追愛，問到單身者便亂點鴛鴦譜，指著台下說「那位議員助理也還沒有結婚」，逗得眾人哈哈大笑。盧秀燕不忘宣導防火常識，提醒「各位美女不要光笑，要記得火災不要躲廁所」，當她因聽不清楚，要求一位猛男重覆宣導詞時，還當場撩他「我一直在看你，看到忘了你在講什麼」，撩得猛男好害羞、全場卻歡呼尖叫。

▲明年一月的消防月曆地點是高美風車大道。（圖／台中市消防局提供，2023.11.27）
▲明年一月的消防月曆地點是高美風車大道。（圖／台中市消防局提供，2023.11.27）
臺中市消防局表示，這次拍攝地點包括潭雅神綠園道、后豐鐵馬道、后里馬場、高美濕地、清水橋中橋、大坑粉紅情人橋等地，展示臺中市的美麗風光。形象月曆將以赠送的方式分享。除了參與消防局臉書活動，可在發表會現場領取，也可透過參與公益活動，到臺中捐血中心指定時間及捐血處挽袖捐血，獲得1份精美月暦，詳細活動辦法可上臺中市政府消防局臉書查詢。

▲正職為護理師的何瑾婷（左），是鳳凰救護大隊博館分隊的救護義消。（圖／台中市消防局提供，2023.11.27）
▲正職為護理師的何瑾婷（左），是鳳凰救護大隊博館分隊的救護義消。（圖／台中市消防局提供，2023.11.27）

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