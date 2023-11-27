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全國最大跨校免費選修課程　優遊臺中學

▲臺中市政府教育局推出跨選修免費假日課程「優遊臺中學」(圖／教育局提供2023.11.27)
▲臺中市政府教育局推出跨選修免費假日課程「優遊臺中學」(圖／教育局提供2023.11.27)

記者柳榮俊/綜合報導

由臺中市政府教育局推出的全國最大跨選修免費假日課程「優遊臺中學」，創辦6年，修課人次成長 24倍；本學期課程持續優遊臺中學多元跨域的特色，由臺中市高中職、大學及社教館院，開出各色精彩課程，提供中部國三到高三學生，透過選修課程，探索自我興趣，培養跨域能力，創造多元視野，進而找到未來發展與就學的方向。

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教育局長蔣偉民提到，市長盧秀燕非常鼓勵國、高中學生，擴大自我學習方向，找到自身興趣所在，立定目標，努力學習。市長相當肯定教育局在沒有花費政府預算的情況下，卻能成功整合、鏈結臺中市社教館院、大學等資源，與臺中市高中學校建立策略聯盟，共享師資、設備、課程等方面資源，合作開設「優遊臺中學」假日免費學堂。而且，不只本市學生，彰化、苗栗及南投地區的國3及高中階段的學生都能夠自由報名參加。今年疫情結束，優游臺中學除了需要進行遠距教學的課程，其餘皆恢復實體上課，學生更能透過不同場域，在空間與人的互動上，得到更多寶貴的學習。


「優遊臺中學」的意義，除了提供學生特色課程以及鏈結本市資源，發揮資源共享的功能外，也讓教師教學得以跨域增能，並在教授不同學群、不同學段的跨校學生時，理解教育更深層的意涵，正是教學相長最典型的展現。


此外，本學期持續結合國立自然科學博物館、國立公共資訊圖書館、臺中國家歌劇院、臺中文學館、臺中市纖維工藝博物館及豐原漆藝館等12所社教館院資源，開設多樣豐富的課程供學生選課，讓學子能從青少年時即親近各類場館，養成終身學習的習慣。


教育局指出，「優遊臺中學」修課人數從105學年最初的227人次，到111學年有 5,648 人次，修課人次達 24倍成長。課程多元，從最初的9校9門課，到本學期由12個社教館院、13所大學及24所高中職學校協力提供108門、 129課程內容涵蓋18學群，歡迎學子選修，學生每學期修習達18小時，即由市府教育局核發研習證書，111學年第2學期修課達18小時的學生共123名。「優遊臺中學」選修課程採線上報名方式辦理(網址：http://tclearn.eduweb.tw/System/main/Home/index.php)，歡迎學子踴躍報名。(台中市政府廣告)

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