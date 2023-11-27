名家論壇》楊威利／B21都首飛了、轟20呢？

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※中美兩國都很故意。
11月11日是中國過往的光棍節，過往藉由網路炒作的購買商機今年似乎降溫不少；這一天有美國B-21轟炸機首飛的新聞，同時這一天也是中國空軍建軍74周年。
※戰略轟炸機發展成本很高，跟不跟都是問題。
首先要說明的是，過往發展戰略轟炸機的國家就是聯合國常任理事國五國，中美英法蘇，當然這是把英國火神與投擲核子彈頭的法國幻象機算入的結果。武器系統發展迄今，只剩中美俄三國有戰略轟炸機，戰略轟炸機的想法為「三位一體」，也就是將核子武器分散在轟炸機、飛彈潛艦與陸基飛彈基地上，遇到核武大戰時可保有部分戰場生存性。
目前發展戰略轟炸機最完備的國家當屬美國，過往從螺槳動力的B-29，過渡到噴射動力的B-47，之後也於越戰中運用過B-52這型轟炸機，後續還發展超音速、低空突防的B-1B轟炸機；隨著敵方防空雷達的發展還研發出B-2這種飛翼構型的轟炸機。21世紀後又嫌B-2操作與研發成本太貴而推出B-21轟炸機，說真的，全世界也大概只有美國這樣肯花大錢去研製戰略轟炸機。
這些戰略轟炸機美國空軍都控留於本土基地，一旦周邊國家有事或地區性衝突發生，美國空軍都會從本土基地調派B-52轟炸機去巡弋，這種情況有點像台灣宗教界的「出巡」樣態，例如今年北韓常常舉行飛彈試射，美國索性在10月17日派遣1架B-52轟炸機參加首爾航展（ADEX），同時並落地當作地面展示機。這是B-52轟炸機第一次降落韓國，對此，北韓自然以激烈的外交抗議回擊。
未來美國將以B-21轟炸機做匿蹤攻擊，B-52機群可靠著龐大的載彈量，支援對地攻擊與反艦任務，中國相當羨慕這種核/常兼備的戰力。但問題是「跟不跟」？跟的話表示要花費大筆資金去研製，不跟的話讓美國搶佔先機。整體狀況是，美國打算用冷戰時期，大力發展軍備拖垮蘇聯的案例複製到中國，中國是否會犯這種錯誤？中國目前的應對方式是發展轟20。
※中美兩國都很故意。
轟20的傳聞最早來自於2016年，當時空軍司令員馬曉天在當年的珠海航展表示，中國在發展新一代遠程轟炸機，後續在網路上出現1架類似美國B-2轟炸機的照片，外界一般以轟20來稱謂。
轟20實機是否會參加珠海航展成了全世界軍迷關注的焦點，但每兩年一次的住海航展都不見轟20蹤跡，從2018、2021、2022等三屆都未現身，距離馬曉天司令員所說的研製轟20傳聞也快7年了，大眾都在問：轟20呢？。
在無法獲得實機照片的狀況下，許多評論只好從官方媒體中獲得答案，例如2018年，中國央視《永遠的軍魂》紀錄片提到中國轟20取得重要進展，後續軍事迷透過這種影音媒介可或多或少取得轟20的資訊。中航集團（AVIC）或是中國空軍的官方影音資料，多少都有轟20的資訊，但實際機體呢？
對於轟20遲遲沒有現身，外界推論這是中國在發展轟20時碰到重大瓶頸，但更多的說法是，因為轟20技術太過複雜，所以迄今無法現身；更多的論點則是保密，在一切還沒有成型與「列裝」前，不能透過航展讓歐美國家知悉，否則中國國安堪憂，一旦真的轟20問世，必定是轟動武林、驚動萬教的大事，這種說法在中國很有市場。
現在問題來了，美國選擇11月11日讓B-21首飛，雖然是非公開行程，但當天加州棕梠谷（Palmdale）42廠（Plant 42）基地旁還是聚集了許多航迷，希望能親眼紀錄這一偉大時刻，這些航迷全程目擊B-21的起飛與降落，美國空軍這種開放的態度著實羨煞許多中國的「爬牆黨」－蹲基地跑道旁，站高位拍攝的中國航迷。
面對美軍B-21轟炸機首飛的叫版，中國隨即釋出影片回擊，在《期望》這部影片中以1架殲20戰機射擊飛彈、地面部隊登上7架運20的畫面來應對，但轟20呢？美國以轟炸機叫板，中國以實彈射擊的戰機與運輸機回擊，這種照片在美國空軍官網多的是。不過中國若不展現殲20戰機的精銳戰技，試問又能怎麼辦？
外界只能說，只要轟20沒有問世的一天，外界就持續以美國B-21轟炸機都首飛了來揶揄中國；選擇在11月11日首飛或許就是刻意為之。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
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