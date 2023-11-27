大學生沒拿iPhone被笑　安卓粉絲曝超強優點：蘋果跟不上！

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iPhone售價年年攀升，不斷地突破自己的天花板，而有沒有拿iPhone竟成為大一新生的話題。Dcard網友發文表示，班上有女生會私下取笑不是用iPhone的同學，原Po本來覺得學生用三星是很平常的事情，但沒想到私下是被別人是這樣看待，讓他感到不是很舒服。有人跳出來回應「用個iPhone也能覺得優越，人生到底有多可悲。」吸引了超過4000多人的認同。
用什麼手機品牌真的不重要，也無需跟別人比較，針對自己的需求選擇一款適合的才是最重要的。以記者的分析來看，如果自己的電腦、平板也是蘋果系統，當然用上iPhone 透過AirDrop 分享資料最方便。但拍照相對就沒有安卓來的優異，過度真實的風格，往往讓人會害怕看到真相。
當然也有網友提到，安卓開放性的軟體環境，可以下載還沒上架的遊戲，嚐過甜頭後就會讓人「離不開安卓」。此外，更要提到安卓一方霸主的三星旗艦機，從S22 Ultra再到最新的S23 Ultra，夜拍功能超強，又能支援到100倍的變焦，被譽為「演唱會神機」。還有人提到，看到拍照效果後，驚呼「好看到爆炸，直接想把蘋果丟掉。」網友更是陸續點出三星眾多優點，包含可以紀錄所有通知，已經收回的訊息的通知都還看得到。安卓對於遊戲的外掛及周邊輔助，蘋果怎樣都跟不上等強大優勢。