蝦皮「1212狂歡生日慶」豪灑蝦幣獎勵　保暖商品限時特價！

時序入冬，暖呼呼的商品立刻成熱銷夯品！瞄準冬天保暖需求，蝦皮購物於12/12當天攜手海底撈、飛利浦、HOYACASA等知名品牌打造冬季必敗專區，更推出岱思夢石墨烯獨立筒枕千元有找，加碼再灑「商城12折券」、「全站70元優惠券」兩大神券，多重優惠保證讓你今年過暖冬！
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據蝦皮購物統計，且截至今年10月，站上總計和百大異業品牌合作累積送出高達價值近7百萬蝦幣贊助獎勵，而全站不重複的遊戲玩家數在剛落幕的「11.11最強購物節」檔期後正式突破8百萬人，顯見用戶對蝦皮遊戲的喜愛。今年「12.12狂歡生日慶」期間，蝦皮購物特別準備許多豐富遊戲與用戶共同狂歡慶祝，即日起至12/18一次集結「寵物村」、「蝦皮夾夾樂」、「蝦皮消消樂」、「遊戲寶箱」、「特蒐任務」等五大經典遊戲，豪灑總價值百萬蝦幣的遊戲獎勵，打造年底超狂遊戲回饋！此次不只與必勝客聯名推出創意「必勝蝦趴比薩蛋糕」，蝦皮購物更趁勢推出全新限定「小廚神」遊戲，熱邀用戶上站展現廚藝！
「小廚神」盛邀用戶上站秀廚藝：「12.12狂歡生日慶」將於12/6至12/12限時推出「蝦蝦寵物村」全新小遊戲「小廚神」，簡單享受模擬烹飪的趣味遊戲，鼓勵各位小廚神們玩遊戲拿蝦幣！
玩「蝦皮夾夾樂」免費抽999蝦幣！加碼再送Dyson空氣清淨機：11/30限定打造「蝦幣日」，當日玩遊戲就有機會夾中最高999蝦幣大獎；12/12當日收集蠟燭扭蛋還有機會將價值16,900元Dyson空氣清淨機免費抱回家！
運氣考驗！開「年終大禮包」寶箱天天抽100蝦幣、比薩兌換券：即日起至12/12，天天抽100蝦幣外，「炙烤大蝦嫩牛大比薩半價、炙烤大蝦嫩牛小比薩半價、外帶大比薩好禮3重送、炙烤大蝦嫩牛大比薩-餅皮免費升級」4大比薩優惠券；加碼再抽「必勝客小比薩兌換券」(每日限抽出1名，共12份)。
全新模式開啟！組隊破關「蝦皮消消樂」領蝦幣，再送「聚日式鍋物」餐券：12/4至12/11，「蝦皮消消樂」推出全新機制「分組擂台競賽」，於主地圖相同關卡的玩家，將被自動分配在同一組別，連續破關堅持到最後的玩家，即可參與瓜分20,000蝦幣獎勵；活動期間使用最多蝦幣的玩家，加碼再送「聚日式鍋物」餐券乙張。
玩「特蒐任務」蒐集文字，天天抽122蝦幣：12/1至12/18，進站玩「特蒐任務」結合12.12狂歡生日慶推出慶生主題，蒐集「生日元素」，天天抽最高122蝦幣。
百大保暖夯品最低5折起！飛利浦壁掛暖風機3,490元加碼再領商城12折券 最高省2,000元
冬天寒流陣陣來襲，還沒準備好保暖工具怎麼行！蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」網羅壁掛暖風機、保暖褲襪、快煮火鍋等百樣保暖夯品豪祭最低5折起外，更暖心準備「商城12折券」、「全站70元優惠券」兩大回饋，怕冷的你快上蝦皮備好物避寒冬！免開火就能輕鬆享用的海底撈－自煮火鍋懶人快煮火鍋，絕對是懶人冬天的最大福音，優惠價179元；能帶進浴室的飛利浦壁掛暖風機，洗澡出來再也不怕冷，現買現省千元，優惠價3,490元；寒流救星HOYACASA法國立體隔間羽絨被，讓你一秒溫暖入睡，破盤價2,099元。
蝦皮購物「12／12狂歡生日慶」優惠指南
優惠一：12/1當日下單加碼送每人２張商城12折券－12/1 當日下單就送2張商城12折券， 12/11 前將自動匯入用戶「我的優惠券」中，限定12/12凌晨0至2點使用。 (數量有限，用完為止)
優惠二：12/12整點豪灑全站70元優惠券－即日起(11/30)至12/12領全站滿899元折70元優惠券，限定12/12當日凌晨12點、1點、12點、18點、20點五大時段使用。(數量有限，用完為止)