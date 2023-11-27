正德堂達摩祖師聖誕化愛心為捐血活動

百年歷史的正德堂是台南達摩祖師的開基廟宇，主任委員吳朝添，該廟於4年前成立「正德堂愛心會行善」，每年針對中西區低收入戶發放20 萬元物資，去年因台南血荒嚴重，改成捐血，捐血1袋200、2袋400元全聯商品禮券，還有鮮乳、蛋糕一份，一天共募集321袋鮮血，盈注存血在安全線下的血庫。
吳朝添表示，今年活動仍由正德堂愛心會主辦，市議會議長邱莉莉服務處協辦，愛心會在會長蔡來旺登高一呼下，尚有凱鴻鋼鐵公司、中正社區發展協會、海安商圈自治會熱烈響應，總經費20餘萬元，目標仍訂在鮮血 250袋，不同去年的是今年的全聯禮券從原先的200元增加至300元、兩袋 600元，主因中正路有一家每年辦捐血的藥局，今年獎金也提升至300元一袋，正德堂當然是「輸人不輸陣」。
達摩祖師來自印度的禪宗始祖，一生度化眾生無數，正德堂正秉此精神成立愛心會。祂雖然隸屬佛教，可是台灣多供奉在道教宮廟。位於中正路小巷弄內的正德堂廟內一尊百年歷史的開基老祖，成為該廟的精神領袖。
每年正德堂達摩祖師聖誕前的農曆11月13日開始誦經，信徒也進入拜拜祝壽，農曆11月15日下午5點開始打魯麵招待民眾眾享用，當晚各交陪境和友宮前來插燭祝壽。捐血活動於12月3日上午8時30分至下午5時舉行，地點在路至康樂街的中正路段，歡迎熱血人士前來共襄盛舉。
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