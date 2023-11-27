景氣低迷！10月景氣燈號又跌回藍燈 估11月將再轉為黃藍燈
國發會今（27）日發布10月景氣燈號，受全球景氣及去（111）年同月比較基期因素影響，112年10月景氣對策信號綜合判斷分數為16分，較上月減少1分，燈號轉為藍燈。主要因素為出口由9月的正成長，10月轉為負成長，但考量後續11月及12月出口應轉為正成長， 預期11月景氣燈號將再轉為黃藍燈。
記者許家禎／台北報導
國發會指出，10月出口因基期偏高影響，燈號轉為藍燈，但生產、銷售減幅持續收斂；股價指數則因低基期效應轉為紅燈；另就業人數、零售及餐飲業營業額持續成長，顯示勞動與內需市場仍屬穩定。
展望未來，智慧化科技應用持續擴展，以及歐美進入年底採購旺季提升備貨需求，有助帶動外貿表現；投資方面，隨庫存水準漸趨正常，製造業遞延投資可望逐步落實，加上政府引導產業朝低碳化及智慧化轉型，協助產業創新升級，皆可望激勵投資。
消費方面，就業情勢維持穩定，加上政府持續優化所得稅制，推動各項減輕負擔措施，以及明年基本工資調升，可望挹注民眾可支配所得，維繫消費動能。整體而言，國內經濟可望逐漸好轉，惟國際通膨及升息效應持續、地緣政治風險因素仍在，須密切關注。