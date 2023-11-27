健保抓7.32億保費逃漏！年薪350萬受雇員健保「高薪低保」
衛福部健保署定期針對保戶進行「高薪低保」調查，111年計漏繳金額達7.32億，雖相較於近5年平均一年逃漏10.3億來得少，但平均每人少付1萬4447元、高於往年水準，可能與新冠疫情期間暫緩辦理部分查核項目、追繳時間拉長有關。
記者林志怡／台北報導
健保署承保組長張温温指出，健保署會透過勞保局、事業單位定期比對資料，確認勞保投保情況與健保投保情況相符，也會通過稅捐單位比對報稅資料了解是否如實投保，但有時候公司行號幫受雇人員投保，有些對於規則沒有那麼清楚，此時健保署會提供正確的投保方式。
張温温表示，遇到多數漏繳、低繳情況都是以輔導為主，較常遇到的情況是公司給予雇員固定薪水、每月固定有績效獎金，但公司並未將績效獎金算入經常性薪資，因此出現健保低保的狀況，但因為此類績效獎金是「每個月固定發放」，所以也是經常性薪資，不過實際上遇到的高薪低保情況五花八門。
對於2022年的健保查漏情況，張温温指出，去年平均每人少繳健保費1萬4447元，其中一例追回金額最高的是一位年收入350萬的「其他綜合商品零售業」受雇員，每月應投保金額為18萬2000元，年應繳保費為10萬4178元，但實際僅投保金額僅10萬1100元，少繳4萬6304元。