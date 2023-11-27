捕獸鋏傷野生動物頻傳　郭倍宏：修法確保每條生命安全

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郭倍宏競總發言人林于凱也質疑，其實2011年修的《動保法》，已經明文禁止製造輸入捕獸夾，但內行人還是可以在傳統五金行買的到。而且從政府的數據著手，只能找到「出口捕獸夾的重量」，無法透過出口的「數量」核對「製造量」，進一步比對到底「違法內銷」了多少，導致管理追蹤困難。
林于凱說，台灣政府宣稱台灣製造獸夾全部外銷，但經濟部並沒有針對獸夾製造數量、輸出數量的統計資料，根本不曉得有多少獸夾流入國內，另一方面從網購也可直接訂購中國輸入的獸夾製品，諷刺的是，但財政部關務署卻表示，近幾年沒有查獲違法進口的獸夾。
林于凱建議，如果要加強源頭管理，必須要求國內工廠製造獸夾要有批號，並且鋼印烙批號碼，從國貿局的輸出資料中即可比對；並且加強網路販售及國外代購平台的控管，才能從源頭抑制違法使用獸夾的情況。
林于凱也指出，動物保護法中雖規定「非經中央主管機關許可，任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏」，違反者最高可處7萬5千元罰金，持有捕獸鋏者亦可重罰1萬5千元。高雄市政府亦制定檢舉動物保護法案件獎勵辦法，檢舉屬實開罰可依實收罰鍰金額20％做為檢舉獎金。
周忠元當場秀出他手中昨天才在柴山拍的可怕照片，照片中一隻小獼猴因捕獸鋏夾斷手掌，楚楚可憐般模樣讓人十分心疼。周忠元說，柴山是人經常出沒的風景區，他們拍到這張照片時，就在人的可視範圍內，受傷的小獼猴，讓人看了十分不忍。
周忠元也指出，執法成效多年來不彰，主要原因在於獸夾使用方式為隨機設置，即便發現難以確認持有者，所以，與其從末端查緝，從源頭控管，才是正本清源的做法。今年八月，農業部成立「動物保護司」然而地方政府動保人力缺乏，根本難以執行落實法規，要解決補獸夾的問題，要從製造端著手。
黃惠敏則提供一張狗被夾斷右前肢的狗，也同樣令人不忍卒睹。黃惠敏表示，每一隻受傷的動物都是生命，獸鋏的管理的確重新思考修正，別讓問題持續惡化。
除了獼猴之外，台灣黑熊、黑面琵鷺都有多次被獸夾夾住無法脫逃的慘案，高雄更常見三隻腳的狗，林于凱提出沉痛的呼籲，中央相關單位將捕獸鋏管理權力下放給執法人力嚴重不足的地方政府，根本就是一種甩鍋推諉的行為，以高雄市為例，預算與人力都不足的窘況，真的值得中央政府審慎評估。