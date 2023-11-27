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林襄10年前青澀照外流沒在怕　親揭變美內幕「勵志吧！」

▲林襄10年前照片曝光，被指差很大，她不在意，反而正面回應，親自揭露變美的內幕，靠6努力、3戒華麗變身。（圖／林襄臉書、Dcard）
▲林襄10年前照片曝光，被指差很大，她不在意，反而正面回應，親自揭露變美的內幕，靠6努力、3戒華麗變身。（圖／林襄臉書、Dcard）

記者黃盈容/綜合報導

26歲樂天啦啦隊女神林襄，女大18變，今（27）日她10年前的高中青澀照在Dcard瘋傳，有別於現在精緻臉蛋、小巧五官，她當年留著妹妹頭、嬰兒肥，模樣差很大！然而林襄才不在意過往照片被挖出，今也轉發《NOWnews今日新聞》報導，正面回應，「很勵志吧，10年的差別」，俗話說：世界上沒有醜女人，只有懶女人。林襄也親揭變美內幕，靠6大努力、3戒，才能華麗變身！

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▲林襄10年前的嫩照與現在差很大。（圖／翻攝自Dcard論壇）
▲林襄10年前的嫩照與現在差很大。（圖／翻攝自Dcard論壇）
有網友在Dcard閒聊版PO標題為「10年前的林襄」的文章，曝光林襄16歲的照片，她當時留著妹妹頭直長髮，臉頰有點圓潤，穿著簡單的粉色帽T，「台味」十足，不過，她笑起來眉眼彎彎，模樣依舊可愛，只是和現在精緻小巧的臉蛋相比，差異頗大，引起網友熱議。

▲林襄轉發《NOWnews今日新聞》報導，正面回應。（圖／林襄Threads）
▲林襄轉發《NOWnews今日新聞》報導，正面回應。（圖／林襄Threads）
但自封「快樂小襄」的林襄絲毫未在意多年前照片被挖出，反而大方分享變美的內幕，她透露「努力研究變美丶努力學習、努力瘦身、飲食控管、努力保養還有努力存錢」且還要「戒糖、戒奶戒掉所有喜歡的食物」，下一番苦工，努力把自己變成喜歡的樣子，相當勵志。

網友也給予正面肯定，表示「支持，欣賞在努力的妳，支持襄」、「每個人都有變美的權利」、「妳的努力大家都看得到」。林襄也親自回覆網友們的留言，直說「要多勵志有多勵志！」

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