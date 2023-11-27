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亞錦賽／徐若熙熱身賽先發3局無失分　旅日孫易磊飆153公里火球

▲亞錦賽徐若熙將於12月3日先發首戰韓國，今27日在練習賽先發3局無失分。（圖／記者葉政勳攝）
▲亞錦賽徐若熙將於12月3日先發首戰韓國，今27日在練習賽先發3局無失分。（圖／記者葉政勳攝）

記者路皓惟/綜合報導

隨著亞錦賽即將於12月3日在台北大巨蛋開打，中華隊今（27日）在天母棒球場與業餘台北興富發進行練習賽，擔綱台韓大戰先發的徐若熙，此戰主投3局僅被擊出1安打無失分，旅日投手孫易磊球速飆到153公里，但林詔恩在9局後援失守，最終中華隊2：3遭逆轉落敗。

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中華隊此次熱身賽遵循既定計劃，派出5位投手輪番上陣，徐若熙先發3局，總計投40球，其中26顆好球，取得3次三振，沒有任何四壞球保送，據棒協指出，由於當時現場測速未開啟，故無法得知真實球速。

接替登板的孫易磊投了1局，僅用12球便投出三上三下，其中包括一次三振，最快球速來到153公里。至於台鋼雄鷹的伍祐城和業餘合庫的王政浩各自投了2局皆無失分，其中伍祐城飆出5次三振。

在打線方面，中華隊在2局上靠著陳文杰、宋嘉翔連續安打先馳得點，8局上高育瑋三壘安打帶動攻勢，接著宋晟睿內野安打打回中華隊第2分。不過9局下林詔恩接連保送製造危機，接著又丟出暴投送分，最後林柏安擊出安打先扳平，吳允中敲再見安打，興富發單局灌進3分逆轉勝。

林詔恩主投1局投出26球僅11顆好球，被擊出2支安打，送出3次四壞球保送，失掉3分，最高球速達148公里。

▲台灣新生代「火球男」、旅日投手孫易磊在台北大巨蛋飆球速。（圖／記者陳明中攝）
▲台灣新生代「火球男」、旅日投手孫易磊在台北大巨蛋飆球速。（圖／記者陳明中攝）
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