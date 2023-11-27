澎湖「白沙尚虎康」意外爆紅 國民黨支持者相揪組團朝聖
澎湖白沙鄉鎮海國中後側一處幽靜的海邊，有一處簡易的水泥小堤防，一年前鄉公所彩繪「BaiSha尚虎康」圖畫，並在海中央做了簡易的鞦韆架，這2天卻因為國民黨提名侯友宜、趙少康參選總統，「侯康」諧音「虎康」意外爆紅，許多藍營支持者已在揪團，準備去朝聖這處絕美的小沙灘景點。
記者張茂雄／澎湖報導
該處景點就位於白沙鄉的鎮海村，在Google定位為23°38'33.2"N 119°35'31.5"E，這座沙灘前方就是大倉島，遠眺可以看見重光媽祖的神像與繁榮的馬公城區，傍晚夕陽西下的美境盡收眼底，帶著家人小狗在此散步相當愜意。
據了解，1年前白沙鄉公所行政課長黃建化覺得這個景點相當優質，因此利用有限的公務預算請人彩繪，由於該處有個排水溝出口，又是鄉道馬路的盡頭，因此在洞口處以地形之便畫了2隻老虎，加上隧道洞口台語唸做「磅康」，因此取名為「白沙尚虎康」，不料2天前國民黨提名正副總統候選人侯友宜、趙少康之後，當地人笑稱白沙鄉一年前就預知此事，實在厲害。
該景點當初取「虎」字台語音「好」，「洞」字台語音「康」、「BaiSha尚虎康」意即白沙鄉地靈人傑，物產豐饒寓意，附近還有梭子蟹、牡蠣寶寶等知名網紅景點，完全沒有任何政治意涵，大家不必多心。不過該景點曝光之後，有許多藍營支持者已相約揪團，準備到此一遊，好好看看這個「虎康」是不是真的「侯康」。