▲第 60 屆金馬獎 唯一指定 Lexus 專屬座駕

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Lexus提供全新大改款的LM 500h及LS 500h作為本屆金馬獎的專屬禮車。LM 以自信大器的外觀設計、寬闊舒適的後座空間及奢華配備，提供四人座及七人座及350h、500h兩種不同動力予買家選擇。LM四人座如奢華豪宅般的豪華車室空間、私密隔屏、全新48吋寬螢幕等奢華配備，創造最頂級舒適的移動過程；而LM六人、七人座車型，特別於第二排雙座獨立座椅間增加中央走道設計，搭配快速移動之電動滑軌，讓乘客上下車更從容便利，讓全新大改款的LM無論是商務或家庭使用，都能盡享尊榮感受。
Lexus LS顛覆傳統房車構思，外觀以跑車化流線設計，勾勒出大膽前衛的大器風範，內裝啟發自「悉心款待，賓至如歸(Omotenashi)」的豪華設計，旗艦版後座搭載尊爵Ottoman座椅，提供溫熱舒壓按摩及22向電動調整，其腿部伸展空間更超過100公分，宛如豪華頭等艙般的寬敞舒適，讓旅客行進間可自在休憩與放鬆。此外，LS內裝以職人細緻工法展現極致工藝精神，無論是KIRIKO切子、御匠摺紋飾板、乃至於結合日本百年歷史的銀箔工藝與西陣織飾板，都為豪華旗艦車款樹立典範。
LS融合奢華配備與精湛職人工藝的精神，帶來尊榮的感官享受，更以其傑出性能及LSS+3.0智能駕駛輔助系統*，不僅全方面守護安全，亦賦予旗艦房車極致的駕馭樂趣。
星光大道紅毯巨星光芒閃耀，搭乘由Lexus旗艦車款組成的尊榮車隊入場，Lexus以極致豪華的造車工藝與尊榮禮遇的品牌精神，陪伴參與金馬盛會的所有與會嘉賓，一同成就藝術的精采篇章。