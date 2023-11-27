▲保時捷客製化 Panamera Turbo Sonderwunsch 首度亮相

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保時捷全球銷售及行銷執行董事會成員Detlev von Platen表示：「保時捷車主對於能夠自由客製化自己的夢想座駕相當重視。以全新 Panamera Turbo E-Hybrid 打造的 Panamera Turbo Sonderwunsch 展現保時捷實現車主夢想的無限可能性。這部全球唯一的Panamera身披專屬設計的色彩塗裝、個性化的細節點綴與精緻的設計質感。外觀由 Style Porsche 與 Exclusive Manufaktur 專家團隊精心設計，內裝則特別保留原樣，保時捷期望透過這部獨一無二的Panamera鼓勵車迷將夢想中的保時捷一一實現。」
Panamera Turbo Sonderwunsch 外觀的雙色烤漆以Porsche Exclusive Manufaktur特別設計的金屬萊伯倫紫羅蘭色（Leblon Violet Metallic）為主色調，紫色的基底帶有些微的栗子色。Style Porsche和Exclusive Manufaktur的專家團隊透過高度專業的技術於車身下半部施以純黑色設計，將兩色調完美銜接搭配。車門檻及前後擾流板均採用純黑色。深色頭燈、尾燈及車窗沿用車體主配色並搭配深銅色（Bronzite）排氣管。外觀的透明烤漆含有純金微粒，呈現奢華精美的多層次效果。車身細線條紋則採用同為特別設計的金屬櫻桃粉（Avium Metallic）色調與Sonderwunsch標誌相互連結。21吋中央鎖定設計的輪圈及窗框也採用金屬櫻桃粉色調設計。精心設計的車尾標誌使精湛細緻的造車工藝更顯吸睛。